برلمانية: أبعاد رؤية مصر 2030 أساس عملية التنمية المستدامة





أشادت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، بجهود وزارة التضامن وتبنيها مبادئ التنمية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 بمثابة نقلة نوعية فى مسيرة التنمية الشاملة التى بدأتها الحكومة المصرية منذ خمس سنوات بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية و التى حملت على عاتقها مهمة الإصلاح بخطوات جادة، وضمان حياة كريمة للمواطن المصري.





وأشارت " متى" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن الأبعاد الثلاثة التي تقوم عليها رؤية مصر وهي البعد الاقتصادي ، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي، هم أساس عملية التنمية المستدامة التى نعيشها اليوم ، وذلك من خلال العمل بالتوازي على كافة القضايا والمشكلات التى نواجهها ، وكذا العمل على دعم المشروعات الصغيرة بهدف إنعاش قطاع الصناعة من جهة ، و توفير فرص عمل للشباب من جهة أخري.





ولفتت أن البعد الاقتصادي يشهد نموًا غير مسبوقًا بشهادة كبري الوكالات العالمية، و البعد الاجتماعي فى رؤية مصر 2030 يظهر جليًا فى الدعم المستمر للفئات الأكثر احتياجًا، كونها تعيش الآن فى غرة تكافل وكرامة، مشددة على ضرورة التطوير في نظام المعاشات والأجور من تكافل وكرامة وصرفها إلى الفئات الأولى والأحق بها ، وجعلها مبدأ خاص لأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأكثر احتياجًا من ذوي الإعاقة و المكفوفين غير القادرين على العمل نهائيًا ، مشيرة إلى أن التعميم فى مبدأ تكافل وكرامة لا يصلح إطلاقًا ، حيث أن من شأنه إحداث تقاعس المواطنين وإلقاء العبء بالكامل علي عاتق الدولة.





وأوضحت أن أهم ما تحتاجه الدولة فى دعم الفئات الأكثر احتياجٍا من العمالة غير المنتظمة هو التدريب والتأهيل الجيد، والسعي على إلحاقه بكافة المهارات اللازمة بما يعزز خبراته، ويسهم في ضبط تلك الفئة وتشجيعها على العمل .





وعن البعد الثالث من أبعاد رؤية مصر 2030 ، ألا و هو البعد البيئي، تابعت النائبة حديثها :" لابد من وجود نظرة للبيئة فى مصر ، مشيرة إلى أن هناك تفشي للحشرات بالعديد من محافظات مصر ، بخلاف مخلفات المصانع، وكذا المخلفات الموجودة حول أسوار المدارس، لاسيما فى ظل انغلاقها وعدم النظر إليها.





وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة التوعية البيئية، وشن العديد من المبادرات التى من شأنها العمل على رفعة الوعي البيئي لدى المواطنين، إلى جانب الحفاظ على البيئة والاستثمار فيها ، وزراعة أكبر مساحة ممكنة بالأشجار، وكذا ضرورة العمل على تدوير المخلفات والتخلص منها بشكل صحيح للاستفادة منها.





جاء ذلك بعد أن أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن هناك توجهًا استراتيجيًا للدولة فى دعم الشباب والاستفادة من مهاراتهم وتنمية روح القيادة بهم وتعزيز قدراتهم العلمية والاقتصادية والانتاجية مما يساهم في الاستثمار فيهم كما يساهم تباعًا في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز الفكر الإيجابي والتشاركي لبناء الدولة حتى تتزايد فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.





أضافت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحاتها أن دعم ومساندة طلاب الجامعات تؤكد توجه الوزارة نحو الشراكة مع الجامعات المصرية من منطلق إيمانها أن دور الجامعات لم يعد مقصورًا على التأهيل العلمى والمعرفى للطلاب فقط، ولكن أثبتت الجامعات المصرية تجاوزها لأدوارها التقليدية وشاركت مشاركة فعًالة في تأهيل الطلاب اجتماعيًا وثقافيًا وأصبح لها دورًا إيجابيًا في خدمة المجتمع والبييئة.





وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى مبادئ التنمية الشاملة للمواطنين الأكثر احتياجًا من خلال تدخلات متكاملة تشمل وليس فقط الدعم النقدي ولكن بما يشمل الرعاية الصحية بصفة خاصة للأم والطفل، والإلحاق بالتعليم، وإتاحة فرص عمل، وتحسين بيئة العيش وتعزيز التوعية المجتمعية.