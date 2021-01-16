رغم الإصابة.. ميسي على رأس بعثة برشلونة المسافرة لخوض نهائي السوبر الإسباني





كان ميسي غاب عن برشلونة أمام ريال سوسيداد، في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني، التي أقيمت الأربعاء الماضي، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية في الساق اليسرى.





وأشارت صحفية اليوم، السبت، أن ميسي طلب من كومان المشاركة في مباراة أتلتيك بلباو، رغم غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية، أمس، الجمعة.





وأكدت التقارير، أن القرار النهائي بشأن موقفه من المشاركة أمام أتلتيك بلباو، لن يحسم إلا قبل المباراة بوقت قليل.





وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد 3 - 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، بينما صعد أتلتيك بلباو بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجو 2 - 1.

يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني والتي استضفاتها المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 4 - 1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.









تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن بعثة برشلونة المسافرة إلى إشبيلية لمواجهة، أتلتيك بلباو، غدا، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.