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ثقافة

معارض فنون تشكيلية بثقافة الغربية

السبت 16/يناير/2021 - 01:35 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الأسبوع الفني لتدريب مواهب أطفال محافظة الغربية على فنون الغناء والعزف الموسيقي على العديد من الآلات الموسيقية والذي استمرت فعالياته من يوم 10 إلى 14 يناير 2021م، حيث شهد الختام تقديم المواهب الصغيرة للعديد من المقطوعات الموسيقية، بينما تغنت مجموعة الكورال بسملة أحمد، سيف عماد، مؤمن توفيق، أسماء حمادة، ومروة صبري بمجموعة من الأغاني الوطنية، ومنها "بلادي.. بلادي" و"يا حبيبتي يا مصر" و"فيها حاجة حلوة"، وذلك تحت اشراف المدرب الفنان كريم عبد الحليم.

استقبل قصر ثقافة طنطا مجموعة من الرواد لحضور معرض الفنون التشكيلية لمجموعة من فناني محافظة الغربية، وتضمن تنوع كبير للوحات المعروضة، والتي تناولت العديد من مدارس الفن التشكيلي، وعبر المشاركون بالمعرض عن سعادتهم البالغة لتنظيم مثل هذا الحدث الفني، والذي أتاح لهم الفرصة في تقديم أعمالهم الفنية.

 نظم قصر ثقافة الطفل بطنطا معرض للفن التشكيلي عن "ذكرى أحداث ثورة 25 يناير"، من خلال مشاركة أطفال الغربية في فعاليات المعرض، حيث تضمن مجموعة كبيرة من لوحات المواهب الصغيرة، التي جاء معظمها معبرة عن مجهودات رجال القوات المسلحة في حماية المتظاهرين، فيما أظهرت الكثير من اللوحات مظاهر التعايش السلمي والمواطنة بين نسيج مصر الواحد.
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