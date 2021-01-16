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توك شو

هم الأولى باللقاح.. أيمن سالم: أفراد الطاقم الطبى قد يمثلون قوة المواجهة الأولى.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 01:58 م
كورونا
كورونا
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ياسمين القصاص
قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العينى، إن التحصين من فيروس كورونا المستجد هو وضع الجسم فى حالة تستطيع أن تقاوم العدوى بهذا المرض، وحت إن أصيب الإنسان تلك العدوى لا تتعدى شدتها عن العدوى الضعيفة.

وأضاف"أستاذ ورئيس قس الصدر بكلية طب قر العينى"، خلال استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دي إم سي"، أن أولى الأشخاص بتطعيم فيروس كورونا هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة، ومنهم الأطباء، هيئة التمريض وجميع الطاقم الصحى، وذلك لأن هؤلاء الأشخاص قد يمثلوا قوة المواجهة الأولى، مكملا أن إذا أصيب هؤلاء الأشخاص بالفيروس يكون من الصعب تعويضهم.

وأشار"سالم"، إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة من حدوث مضاعفات من ذلك الفيروس يكونوا بمثابة الفئة الثانية لتنوال تلك اللقاح، ومنهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، متابعا أن يجب ضبط الأمراض المزمنة لدى مرضاها قبل تناولهم ههذا اللقاح إلى أن تصبح فى حالة مستقرة.


وشدد رئيس قسم الصدر بقصر العيني، على ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات قبل العلاج بالمصل وأهمها عدم اعطاءه لشخص مصاب بكورونا والتأكد من أنه سليم تماما من الإصابة بفيروس كورونا أو أي أمراض حادة مثل الاصابة بنزلة برد شديدة أو نزلة شعبية، أو يكون درجة حرارته مرتفعة لأي سبب من الأسباب مثل: الإصابة بالتهاب المثانة، وهنا يجب الانتظار لحين انتهاء هذا المرض الطارىء.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن تحور الفيروس بالشكل السريع كما نراه الآن ليس بالضرورة أن يكون سببا لاكتشاف أمصال جديدة كل عام، ووجود فيروس كورونا بشكل أعراض أو موجة جديدة ليس معناه أنه في اختلاف في تركيبة الجيني مما يستلزم لقاحات جديدة.



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