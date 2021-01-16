إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، من إنقاذ قطة حبست أعلى سطح عمارة سكنية لمدة 10 أيام بدون طعام أو شراب، وإنزاله بعد انتقال القوات واستخدام السلم الحديدي وصندوق بلاستيكي.









تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد بتلقى قوات الحماية المدنية بلاغا من ربة منزل، يفيد بوجود قط عالق أعلى سطح عمارة سكنية منذ عدة أيام دون تناول طعام أو شراب، وبحاجة لإنزاله.









وعلى الفور توجه فريق من قوات الحماية المدنية، واستطاعوا إنقاذ القط، وسط حالة من الفرحة من جانب المواطنين بالمنطقة بعد إنقاذ القطة من قبل قوات الحماية المدنية دون التأخر.









ولاقى انتقال قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، استحسان المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بتوجيه الشكر للقوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".









في سياق آخر، أصيب شابان في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري النيل ببني سويف، اتجاه الشرق، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، وتحرر محضر بالحادث.









وتلقى مدير أمن بني سويف إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري النيل، ما أسفر عن إصابة شخصين، والذي وجه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقلهما إلى أقرب مستشفى، وتوجيه إدارة المرور لرفع آثار الحادث من الطريق.







