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تعليم

بعد كورونا.. علوم عين شمس تكشف عن موعد انعقاد اختبارات الدراسات العليا

السبت 16/يناير/2021 - 02:01 م
علوم عين شمس
علوم عين شمس
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باسنتي ناجي

قال الدكتور " محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، إن وفقًا لقرار مجلس الوزراء فإن أجازة منتصف العام الدراسي بدأت بالفعل وتم الإنتهاء من الدراسة عبر التعليم عن بعد علي أن تبدأ الإختبارات النهائية للفصل الدراسة الأول بعد الإنتهاء من الأجازة ، لافتًا الى أنه الى الآن لم يتم تحديد الجداول النهائية للإختبارات

 

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وأوضح " رجاء " خلال تصريحاتة لـ موقع "صدى البلد " أن إختبارات الدراسات العليا بالكلية سوف تبدأ في شهر سبتمبر المقبل وليس مع بداية الإختبارت بالكلية بعد الأجازة  وفقًا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات ، وذلك بعد الإنتهاء من العام الدراسي للفرق الطلابية بالكلية.


وأشار عميد كلية العلوم الى أن إختبارات الدراسات العليا تتمثل في شكلين ، الأول الأختيار من المتعدد والأخر الأختبارت المقالية وذلك تبعًا لطبيعة المواد الدراسية.

 

يذكر أن الدكتور "محمد رجاء" عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، قال في تصريحات سابقة إن الكلية انتهت من رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية وذلك لمساعدة الطلاب في مراجعة المقررات الدراسية قبل البدء في الامتحانات، لافتًا إلى أن الكلية انتهت من أداء الاختبارات العملية قبل قرار تأجيل مجلس الوزراء.


وأوضح "رجاء" خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية تنفرد بغرفة عزل صحى جيدة التهوية تحتوى علي سرير وذلك في حالة ظهور أى أعراض على الطلاب أثناء أداء الاختبارات، لافتًا الى الوحدة الطبية تتعامل مع الطلاب في حالة أى شكوى والتواصل الفوري مع المستشفيات المتخصصة بالجامعة لاتخاذ الإجراءات اللأزمة.


وأشار عميد الكلية إلى الاكتفاء الذاتي للكلية من المطهرات والكمامات الطبية التي يتم استخدامها ، مؤكدًا على أهمية التعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية وغرف الكنترول واتخاذ كافة التدابير الوقائية مع الحفاظ على التباعد الإجتماعي

 

واستطرد، أنه في حالة ثبوت إيجابية الطالب  بعدوى كورونا يقدم ما يفيد للجنة الطبية الخاصة بالكلية ويؤجل الامتحان للطالب حتى يتم شفاؤه ، مشددًا على عدم حضور الطالب الى الحرم الجامعي في حالة الشعور بأى عرض.

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