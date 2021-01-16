نهاية فبراير بداية اختبارات الدراسات العليا بصيدلة عين شمس

قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن اختبارات الدراسات العليا بالكلية تبدأ فى نهاية شهر فبراير، وذلك عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار عدوى فيروس كورنا المستجد.





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وأوضح "أبو شنب"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن شكل الاختبارات يختلف حسب طبيعة المقررات الدراسية التي يدرسها الطلاب طوال العام الدراسي، لافتًا إلى أن الكلية رفعت جميع المقررات الدراسية الخاصة بهم عبر المنصات التعليمية.

وأضاف أن الكلية تقدم جميع الخدمات التى يحتاجها الطلاب لسير العملية الدراسية بشكل إيجابى، مؤكدًا أهمية التعقيم المستمر لقاعات الكلية بالمطهرات.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، قال في تصريحات سابقة، إن الكلية رفعت جميع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة لاستعداد الطلاب لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي كما هو مقرر من مجلس الوزراء.

وأوضح "أبو شنب"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكلية تعتمد على الاختبارات الإلكترونية "البابل شيت" تسهيلًا على الطلاب أداء الاختبارات، لافتًا إلى أن هناك مواد تعتمد على الاختبارات المقالية أيضًا إذا تطلب الأمر.

وأشار عميد الكلية إلى أنه لا زيادة بالمقررات الدراسية على الطلاب ولا إعادة للأجزاء الملغاة، مشددًا على استعداد الطلاب ومراجعة المقررات الدراسية بشكل مستمر.

ولفت إلى أنه تم تقليل العاملين بالكلية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى بينهم، مؤكدًا أهمية التعقيم المستمر لجميع قاعات الكلية وتوزيع الكمامات والمطهرات الطبية عليهم.