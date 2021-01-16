د. وليد السويدي يكتب: السيرة الطيبة

ظهر في الآونة الأخيرة أشخاص كثيرون، وعاشوا مجدا مزيفا صنعته ظروف مختلفة واعتبروا أنفسهم "نمبر وان" في المجتمع، فالمجد السريع الذي لم يرتكز على قواعد وأسس متينة وحقيقية في الوقت نفسه، يتبعه سقوط سريع أيضا، لأنه بناء هش يسهل سقوطه.





هذا المجد الزائف خلق حالة من الإحباط لدى كثير من الشباب، لكن سرعان ما انتبه البعض إلى أن هذه النماذج الواهمة لن تدوم كثيرا خاصة في ظل الرفض المجتمعي لها في وقت من الأوقات.





فالإنسان الذي يستحق لقب "نمبر وان" هو ذلك الشخص الذي يقتضي به غيره في تحقيق النفع لأقرانه ومجتمعه ككل، من خلال إرساء قيم مجتمعية حقيقية، وليس سعيا وراء حصد المال عن طريق زعزعة القيم والأخلاق لهدم المجتمع.





وبما أني أنتمي لطائفة المهندسين، دعوني ألقي الضوء على أحد المهندسين الشامخين المصريين في المجال الهندسي الذي استطاع التغلب على الصعاب وانشاء صرح هندسي عملاق، هو المهندس عثمان أحمد عثمان الذي التحق بكلية الهندسة عن طريق تقديم شهادة فقر لعدم مقدرته على سداد المصروفات.





هذا المهندس أسس صرحا عملاقا وهو المقاولون العرب الذي يعمل به أكثر من ٧٠ ألف موظف، ولديها أكثر من ٢٩ فرعا على مستوى العالم.





أمثال هذا الرجل هم نمبر وان بمعنى الكلمة، والذي ينبغي استعراض نجاحاته وتجاربه لتكون بارقة أمل للكثير من شباب المهندسين لبناء مستقبل مشرق محدد الأهداف وعدم الحيد عنه وعدم الشعور بالإحباط.





فلن يصل أحد للقمة دون مواجهة الصعوبات والعراقيل التي يتغلب عليها بالصبر والعمل والاجتهاد من أجل الوصول إلى الهدف السامي الذي يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة للوصول له عن طريق متابعه متغيرات السوق واحتياجاته والتسلح بالعلم والمعرفة آخر، وليس بالنظر إلى الأشخاص المهزومة أو المنكسرة فيجب عدم الاستسلام للإحباط، بل يجب العمل والاجتهاد لتحقيق الأهداف، وذلك اتباعا لقول الله عز وجل (وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون).