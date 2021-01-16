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تعليم

لجنة اختيار عميد علوم سوهاج تنتهي من مقابلة المرشحين

السبت 16/يناير/2021 - 01:56 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
إنتهت لجنة إختيار عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة من مقابلة المرشحين للمنصب في قاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة المركزية.

وأوضح رئيس الجامعة أن قائمة المرشحين لعمادة الكلية ضمت 10 مرشحين للمنصب، وهم الدكتور حمدي محمود أحمد حسانين أستاذ بقسم علم الحيوان ، ،والدكتور علي السيد علي محمد أبو عامر رئيس قسم النبات، الدكتورة لبنى عبد المحسن عبيد رئيس قسم الكيمياء ،والدكتور علاء يسري فهمي مصطفي أستاذ بقسم علم الحيوان، والدكتور محمود محمد احمد عبدالعاطي أستاذ بقسم الرياضيات ،والدكتور حازم محمود علي درويش أستاذ بقسم الفيزياء ، والدكتور أيمن عبد الحميد احمد رئيس قسم الجيولوجيا، الدكتور زكريا عطية وكيل الكليه للدراسات العليا والبحث العلمي،   الدكتور عبد الباسط محمد أبو ضيف وكيل كليه العلوم لشئون البيئه وخدمه المجتمع ، الدكتور والدكتور عمران عبدالللاه عمران أستاذ بقسم الكيمياء.

وقال رئيس الجامعة أن لجنة إختيار العمداء الخاصة بكلية العلوم اجتمعت لتقييم المرشحين بناءً على عدة معايير تشمل أربعة محاور، الأول خاص بمعايير التميز العلمي والفكري أهمها التميز في نشر الأبحاث العلمية، الحصول على مشروعات بحثية، الحصول على جوائز علمية من جهات متعددة، مضيفًا أن المحور الثاني من التقييم يشمل الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية، وأهمها تولّي مواقع قيادية، المشاركة في التخطيط الاستراتيجي، المشاركة في توليد موارد ذاتية، ابتكار آليات بالجامعة لخدمة المجتمع في مختلف الجوانب، والمساهمة في ابتكار آليات لربط الجامعة بالصناعة وقضايا المجتمع.
 
كما أوضح عزيز أن المحور الثالث للتقييم يهتم بالقيم الحاكمة والتفاعل الإيجابي في ضوء الحفاظ على الهوية المصرية، وأهمها المشاركة في ربط الجامعة بالجامعات الأجنبية، الإلمام بأكثر من لغة أجنبية بطلاقة، التوازن النفسي والاجتماعي، التمتع بسمعة طيبة والالتزام، واحترامه بين العاملين.


وتنتهي المعايير بالمشروع المتقدم من المرشح لتطوير الجامعة من حيث الجودة، تطوير الجهاز الإدارى، تحسين وضع الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحسين وتطوير التعليم والتعلم، تحسين البحث العلمى، الدراسات العليا واستيفاء البرامج للمواصفات.

جدير بالذكر أن لجنة الإختيار ضمت بجانب رئيس الجامعة كلا من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ،والدكتور أحمد حسانين الاستاذ  بقسم النبات كلية العلوم، والدكتور احمد محمد فكري القائم بعمل عميد الكلية السابق ،والدكتور احمد محمد الصغير رئيس قسم الكيمياء السابق.
لجنة اختيار عميد علوم سوهاج تنتهي من مقابلة المرشحين
لجنة اختيار عميد علوم سوهاج تنتهي من مقابلة المرشحين
لجنة اختيار عميد علوم سوهاج تنتهي من مقابلة المرشحين
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