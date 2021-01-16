افتتاح أول خط لإنتاج المستلزمات الطبية لمشروع إنتاجنا بالعريش

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أهمية دور المرأة والأسر المنتجة فى المشروعات الانتاجية.. مشيدا بدور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة فى تمويل المشروعات الانتاجية وتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال قيام محافظ شمال سيناء بافتتاح أول خط لانتاج المستلزمات الطبية التابع لمشروع "إنتاجنا" بجمعية الفيروز للخدمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية بالعريش .

وأعلن المحافظ أنه يتم افتتاح باكورة خط الانتاج من الكمامات الطبية والجاونت الطبى وغطاء الرأس والقدم وملابس العزل للأطقم الطبية والمصابين بغرفة العزل الطبى وغيرها من المستلزمات اللازمة لمواجهة كورونا.. مشيرا الى أهمية الجمعيات الأهلية الفاعلة وتدريب الشباب من الجنسين، خاصة المرأة المعيلة،لرفع مستوى الأسر الاقتصادى ومستوى معيشتهم .



وأشار المحافظ الى دور الجمعية التى قامت بتنفيذ مشروع انتاجنا بتمويل من مؤسسة "ساويرس"،حيث استفاد 190 فردا من الشباب والأسر المنتجة من خلال المشروع .

وقام المحافظ على هامش افتتاح خط الانتاج بتكريم عدد من السيدات المنتجات من خلال الجمعية والجمعيات الشريكة إلى جانب توزيع 21 ماكينة خياطة على المتدربات لتكون عونا لهن فى رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأسرة .



من جانبها أكدت أمانى غريب المدير التنفيذى للجمعية أن بداية المشروع كانت فى عام 2010 .. حيث تم تدريب مئات الشباب من الجنسين على مختلف المهن والحرف اليدوية وبدء الانتاج من خلال مشروعات مستقلة لهم، وأنه فى ظل أوضاع كورونا اتجهت الجمعية إلى إنتاج المستلزمات الطبية بصورة عاجلة وبأسعار تنافسية.. حيث تم انشاء الخط بطاقة 240 ألف كمامة ، 12 ألف جاون طبى ، 12 ألف بدلة عزل طبى ، 12 ألف غطاء رأس ، و 12 ألف غطاء قدم شهريا وتباع جميع المنتجات بأسعار تنافسية .

وأضاف الدكتور رياض اسماعيل عضو مجلس الشيوخ وأمين صندوق الجمعية،أن الجمعية قامت بواجبها تجاه المجتمع المحلى فى ظل جائحة كورونا ، وأن الجمعية حريصة على توفير فرص العمل للشباب والأسر المنتجة بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة .

حضر الافتتاح كل من : ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ، احسان داود غالى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ، على غيط مدير ادارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعى ، عدد من قيادات العمل الأهلى والجمعيات الأهلية .



وفى نهاية الاحتفال .. قدمت أمانى غريب المدير التنفيذى للجمعية درع الجمعية للدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وشهادة تقدير الى سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى .

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