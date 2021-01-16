إعادة هيكلة الاقتصاد أهمها.. برلماني يوضح الهدف من دعم الأسر الأكثر احتياجا





ثمن النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة التضامن من خلال تبنيها المباديء الشاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ، مؤكدًا على أن سياسات العدالة الاجتماعية، التي تبنتها الدولة جاءت للتخفيف من وطأة الضغوط الحياتية التي تتأثر بها الأسر تحت خط الفقر، لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازنًا وسعيًا لإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة لإقرار الحماية المجتمعية بشكل عام.





وقال " الفقى" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " إن الحماية الاجتماعية بمثابة حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي ، لافتًا إلى أن دول العالم أجمع من بينها مصر ، شهدت تحولات جذرية فى ظل جائحة كورونا ، ترتب عليها إعادة النظر فى هيكلة الاقتصاد القومي وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، الأمر الذي جعل مصر تسعي إلى تبني سياسات اجتماعية متكاملة، تتضافر فيها أنشطة الدعم والحماية مع توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة ، وميكنتها والعمل على التطوير الجذري للمجتمع، من خلال مساعدة الفئات الأكثر فقرًا للخروج من هذه الأزمة عن طريق الإنتاج.

وأكد علي ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، وفي بناء الإنسان، من خلال الحرص على الرعاية الصحية ، إلي جانب متابعة الصحة الإنجابية للأمهات ، وكذا مراعاة وجوب الإهتمام بإلحاق الأطفال بالمراحل التعليمية المختلفة، لتعزيز الاهتمام بالتعليم في كافة أنحاء القرى والمراكز.





وطالب رئيس لجنة الخطة و الموازنة بألا يقتصر الدعم المقدم على الموارد النقدية فقط ، بل يجب ايضًا تقديم الدعم الخدمي والإنتاجي ، والذي من شأنه أن يسهم فى ثراء مستواه المادي والمعنوي على حد السواء، وذلك عن طريق إقامة مدارس، و مستوصفات طبية فى المناطق النائية،

مشددًا على ضرورة التأكد من أن المواطن سوف يستغلها الإستغلال الأمثل وفى الجهة الصحيحة لها؛ لضمان جعل المواطن عنصرًا منتجًا وفاعلًا في المجتمع.





ونوه على أن المواطن المصري فى أمس الحاجة إلى دعمه وتأمينه صحيًا واجتماعيًا ومعنويًا ، حيث أن هذا من شأنه أن يجعل الإنسان أكثر قبولًا على الحياة، و سعيه إلى التفكير فى تحسين مستوي معيشته ، من خلال إمداده بالخدمات الكافية و تزويده بالتعليم والمعرفة الكافية.





جاء ذلك بعد أن أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن هناك توجهًا استراتيجيًا للدولة فى دعم الشباب والاستفادة من مهاراتهم وتنمية روح القيادة بهم وتعزيز قدراتهم العلمية والاقتصادية والانتاجية مما يساهم في الاستثمار فيهم كما يساهم تباعًا في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز الفكر الإيجابي والتشاركي لبناء الدولة حتى تتزايد فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.





أضافت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحاتها أن دعم ومساندة طلاب الجامعات تؤكد توجه الوزارة نحو الشراكة مع الجامعات المصرية من منطلق إيمانها أن دور الجامعات لم يعد مقصورًا على التأهيل العلمى والمعرفى للطلاب فقط، ولكن أثبتت الجامعات المصرية تجاوزها لأدوارها التقليدية وشاركت مشاركة فعًالة في تأهيل الطلاب اجتماعيًا وثقافيًا وأصبح لها دورًا إيجابيًا في خدمة المجتمع والبييئة.





وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى مبادىء التنمية الشاملة للمواطنين الأكثر احتياجًا من خلال تدخلات متكاملة تشمل وليس فقط الدعم النقدي ولكن بما يشمل الرعاية الصحية بصفة خاصة للأم والطفل، والإلحاق بالتعليم، وإتاحة فرص عمل، وتحسين بيئة العيش وتعزيز التوعية المجتمعية.