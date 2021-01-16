بلومبرج: توقعات بوصول معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 4.9%

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "رقم صحيح"، موصحا ان هناك توقعات بوصول معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي العالمي الى 4.9% في عام 2021.





وقال المركز ان وكالة بلومبرج الاقتصادية توقعت وصول معدلات النمو العالمية في 2021 إلى 4.9%، لكنها أكدت أن عدم وضوح خطط تطعيم الأفراد في عدد من دول العالم، واختلاف المدى الزمني للحزم المالية التحفيزية قد يؤثران على معدلات النمو المتوقعة خلال العام الجاري.





كان البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 2.7% في عام 2020/ 2021، و5.8% في عام 2021/2022.





ووفقًا للبنك، فإن الاقتصاد المصري قد تجنب حدوث انكماش في عام 2020، وخلال جائحة كورونا؛ نتيجة لما حققه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية في السنوات الثلاث السابقة، فضلًا عن أن قوة الاستهلاك في مصر خلال العام المنتهي قد أسهمت في تعويض تأثر كل من السياحة والاستثمار جراء الجائحة، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع المالي وقطاعات أخرى.





يذكر أنه في يونيو2020 كان البنك الدولي توقع نموا اقتصاديا لمصر في عام 2019/ 2020 يصل إلى 3%، إلا أنه قد رفع توقعاته للعام نفسه لتصل إلى 3.6%.