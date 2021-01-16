إنجاز وكالة الفضاء الأفريقية وتحسن خدمات الإنترنت.. أبرز خطط وكالة الفضاء المصرية لاستكمال مشوارها بـ2021









شهدت وكالة الفضاء المصرية العديد من الإنجازات الجديدة والتي تستعملها من خلال خططها المستقبلية وفق خطة زمنية محددة، وعلى رأس هذه الخطط إنجاز مبنى وكالة الفضاء الأفريقية.









ومن جانبه فقد أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن العمل في إنجاز مبنى وكالة الفضاء الأفريقية، يسير بشكل جيد، موضحا أنه قد تم وضع الاساسات الخرسانات، وسيتم أكتمال أعماله خلال 18 شهرًا في العاصمة الإدارية.









وأضاف القوصي أن وجود الوكالة الفضاء الأفريقية في مصر سيساعد على توليها دور الريادة في مجال الفضاء بقارة إفريقيا ، مشيرا إلى أن ذلك سينمي ويقوي العلاقات المصرية الأفريقية فى مجال الفضاء.













وأكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى قمر طيبة 1 سيكون له دور هام في تأمين خدمة الإنترنت وخاصة في الأماكن الحساسة، الأمر الذي سيشعر به المواطنين من تحسن أكثر في الخدمة وعدم انقطاع في الإنترنت.









وأضاف "القوصي"، لصدى البلد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية في الدولة والتي تهتم بشكل كبير بالتحول الرقمي وذلك من خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أنه في النصف الثاني من العام الجاري سيظهر التحسن الكبير في خدمات الإنترنت.





بينما أكد الدكتور محمد عفيفى القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إنه واحد من أهم الإنجازات التي حققتها الوكالة هو فوز مصر في المسابقة الدولية للجنة الأمم المتحدة لشئون الفضاء، وذلك لتصميم كاميرا فضائية فائقة التكنولوجيا لتثبيتها على محطة الفضاء الدولية.









وأضاف القوصي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الكاميرا ستساعد فى العديد من عمليات الاستكشاف بالإضافة التعرف على بعض العمليات البيولوجية، إلى جانب تقديم صور فائقة الدقة لجهود التنمية التي تشهدها دولتنا، مشيرا إلى أن مصر تعد أول دولة تقوم بوضع منتج لها على محطة الفضاء الدولية بخلاف الدول التي تعمل بها بالفعل.









وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "منظومة شبكة الاتصالات الفضائية الخاصة بالدولة، والاستخدامات المستقبلية للقمر الصناعي "طيبة-1".





وقد وجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لتطبيقات القمر الصناعي المصري طيبة-1 لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، خاصةً ما يتعلق بشبكات التراسل الحكومية الجاري تنفيذها لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل، ارتباطًا لتطبيق النظم الحديثة للعمل الحكومي وتمهيدًا للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي سيعزز كذلك من دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر باستخدام الأساليب العلمية الدقيقة ذات التكنولوجيا المتقدمة.





وقد تم في هذا الإطار عرض تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك في الإطار العام للمشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، والاستعدادات الجارية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



