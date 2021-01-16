المراكز التكنولوجية بالشرقية تتلقى ٢٣٦ ألفا و391 طلب تصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للإستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30 % قيمة جدية التصالح.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية بحسن إستقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون ،، لافتًا إلى أن المراكز التكنولوجية قد إستقبلت ٢٣٦ ألف و٣٩١ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتى ١٤ يناير الجاري وتحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.

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وأشار محافظ الشرقية الي موافقه مجلس الوزراء ، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية ، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل ، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، ولائحته التنفيذية ، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح ، كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير الجاري ، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل ، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وأكد المحافظ حرص أهالي الشرقية على التوافد بكثافه على المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وعلي جانب اخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندسة سلوي سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق "الزقازيق / ابوحماد / العباسة".

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ 35 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 174.6 كم وبتكلفة مليار 706 مليون جنيه للوصول الي بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولى إهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية التحتية والإرتقاء بقطاع الطرق والذي يُعد شريانًا من شرايين التنمية الإقتصادية باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية ، مطالبًا الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ والانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة للوصول الي بنية تحتيه سليمة لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين ، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.