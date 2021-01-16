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التضامن تكشف آخر تطورات المنظومة الموحدة لتوفير الأطراف الصناعية

السبت 16/يناير/2021 - 02:04 م
خليل محمد، مدير عام
خليل محمد، مدير عام الادارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن
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فرح علاء الخولي
قال خليل محمد، مدير عام الادارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن، إن البرنامج الخاص بتوفير اطراف صناعية مناسبة، هو انشاء منظومة موحدة لانتاج الاطراف الصناعية في مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر اغسطس الماضي.

وأوضح خليل محمد ، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، ان اهمية تجميع جهود الوزارة المختلفة والمعنية بهذا الامر في كيان واحد ، يقوم بتوفير الأجهزة التعويضية او الاطراف الصناعية للاشخاص ذوي الاعاقة. 

وتابع أن اهم شئ في البرنامج هو توير الاطراف التعويضية والصناعية بجودة عالية واسعار تتناسب مع المستوى الاقتصادي لكل شخص من اشخاص ذوي الاعاقة، لافتا الي انه يتم الاستفادة بالجهود المحلية والعالمية ايضا، وهذا للتعلم من الخبرات الخارجية لتوفير منتج بمواصفات عالمية.

واضاف ان البرنامج يدل على دعم واهتمام القيادة السياسية لدعم تلك الفئة في الحياة العامة بكل المجالات وعلى مختلفة الاصعدة، مؤكدا على ان الاجهزة الجديدة اجزة معتمدة دوليا واسعارها في متناول الجميع، منوها ان تصنيع تلك الاطراف كون وفقا لمواصفات عالمية.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الاولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر. 

وتقوم الوزارة بمرحلة التسجيل ، وذلك من خلال الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، حيث يستهدف ذلك تكوين قاعدة بيانات عن عدد الفئات المستهدفة وخصائصهم الديمجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومواصفات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها ونوع العمل.

 وذلك من خلال ملء استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (https://www.moss.gov.eg) أوعن طريق الاتصال بالخط الساخن رقم ١٥٠، والذي يقوم بالرد علي الاستفسارات وتوجيه المواطنين غير القادرين علي تسجيل مباشرة علي الموقع الالكتروني لأقرب جمعية أهلية في نطاقه الجغرافي ليقوم بعملية التسجيل.
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