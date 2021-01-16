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توك شو

أستاذ الجراحات يحذر من تناول العلاجات الشائعة لخسارة الوزن دون استشارة طبية.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 02:08 م
خسارة الوزن
خسارة الوزن
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ياسمين القصاص

قال الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ الجراحات والتجميل بكلية الطب جامعة عين شمس، إن من الوارد عند تناول شخص لدواء معين من علاج حب الشباب يحدث له أعراض جانبيه ليس لها علاقة بالدواء، منوها إلى أن بعض القطرات التى تعالج ضغط مياه العين تعمل على كثافة رموش العين فى مجال طب جراحات التجميل، سواء كانت امرأة أو رجل، مكملا أن لا يجب على الشخص تناول أى نوع شائع من أدوية خسارة الوزن، وذلك لأن حينها يحدث خسارة فى الوزن بطريقة غير سليمة. 

وأضاف" أستاذ الجراحات والتجميل بكلية الطب جامعة عين شمس "، عبر زوم فى برنامج"صاح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن تجربة كورونا استطاعت أن توضح عند تجربة أى لقاح خاص للجنس البشرى يجب مروره أولا على 3 مراحل قبل خضوع الإنسان له، ومن ثم يتم الموافقة عليه من الجهات الرقابية بالدولة المصرية و العالم أيضا.

وأشار"كامل"، إلى أن الرياضة لم نأخذها بهدف إنقاص الوزن، إنما تساعد عل رفع الحالة المزاجية التى تساعد على تثبيت الوزن، ولكن هنا الأهم الغذاء السليم الذى يحافظ على استمرارية واستقرار وزن الجسم، مضيفا أنه ينصح بنظام غذائى محدد لمدة 3 شهور تحت إشراف طبى إذا حدث زيادة بالوزن، وذلك بسبب اختلاف الحالات عن بعضها، مؤكدا على أن يلزم المتابعة السليمة للنظام الغذائى خاصة عند وجود أمراض مزمنة.

وفي سياق أخر، أكد أن مادة البوتكس تعمل على بسط العضلة وإراحتها لحركة العصب ،ويتم استعماله في علاج تجاعيد الجبهة ومنطقة ما حول العينين والتي تسمى "رجل الغراب"، وكذلك الخطوط الطولية بالرقبة.

وأوضح أن حقن "البوتوكس" تهدف إلى منع تقلص عضلات الميميكا "تعابير الوجه", والتي تسبب ظهور التجاعيد مع التقدم في السن، من اجل التقليل من علامات شيخوخة الجلد.

 

 

 



 


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