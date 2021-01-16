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أخبار العالم

تعذيب ثم إضراب عن الطعام.. قاضي تونسي يحاول الانتحار من محبسه

السبت 16/يناير/2021 - 02:06 م
تونس
تونس
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محمود نوفل
افادت فضائية " نسمة" التونسية بمحاولة  القاضي التونسي، المكي بن عمار، المعروف اعلاميا بالمبلغ عن قضية فساد القمح المسرطن، الانتحار في سجنه. 

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المحامية منجية بلحاج قولها بأن موكلها القاضي المكي بن عمار، الذي عرف بتبليغه عن الفساد في قضية القمح المسرطن وفساد عدد من القضاة، حاول الانتحار داخل سجنه وتعرّض للتعذيب.

كما دعت المحامية القضاء ووزير العدل وإدارة السجون الي تحمل مسؤولية ما حدث لابن عمار شرة الي أنه تم إعلام موكلها عمدا بخبر وفاة والده  ليدخل اثر ذلك في انهيار عصبي ، تعكرت على اثره  حالته الصحية  خاصة وانه دخل  في إضراب عن الطعام منذ أيام.

وأرجعت المحامية التونسية قرار موكلها بالدخول في إضراب عن الطعام  بعد إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقه على خلفية كشفه قضايا فساد أهمها ملف القمح المسرطن.
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