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سيارات

تويوتا تنفرد بنسخة عملاقة للتخييم.. الشاحنة المتنقلة تاكوما.. تعرف على السعر

السبت 16/يناير/2021 - 12:00 م
شاحنة تويوتا
شاحنة تويوتا
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صبرى طلبه
تعتبر السيارة تويوتا تاكوما واحدة من إصدارات الصانع الياباني المخضرم، والتي تنضم إلى عائلة البيك أب متوسطة الحجم، ومن المفترض أن تويوتا ستتيح نسخة اختيارية لعملائها، خاصة بالتخييم مدعومة بوحدة أحادية التكوين تزن 227 كجم، مصممة من ألياف الكربون المقوى.


من المتوقع أن تأتي النسخة تويوتا تاكوما والمستوحاة من شاحنات السباقات الصحراوية، بمحرك سداسي الأسطوانات V6، سعة 3500 سي سي،  يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 278 حصانا، و360 نيوتن متر من عزم الدوران.


تميزت الشاحنة أو منزل تاكوما المتنقل بتصميم عملاق، وظهر ذلك من خلال أنظمة التعليق ومقدمة السيارة المرتفعة، التي يتوسطها شبكات سوداء متعددة الفتحات الهوائية، ويقع على جانبيها مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى مصابيح ضباب، وشرائط ضوئية صفراء.


حصلت تويوتا تاكوما على عجلات مقاومة للتضاريس المختلفة، يتوسطها جنوط معدنية سوداء ذات تصميم هندسي مميز، معتمدة على مفهوم رباعي الأبواب، ومدخل خامس للكابينة مزود بقفل من 3 نقاط، ومرايات جانبية كهربائية، وصادم خلفي مرتفع مثبت أعلاه العجلة البديلة وصندوق أغراض.


تحتوي السيارة من الداخل على 7 نوافذ، وغرفة معيشة، وتكييف هواء عالى الأداء، وبطارية ليثيوم، وتمتعت المقصور الداخلية بمقود حركة مدعوم بالعديد من أنظمة التحكم والرفاهية، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.


يذكر أن عملية الاختبار والإعداد لهذه النسخة استغرقت من الوقت 1000 ساعة، وذلك للاطمئنان على المستوى الفني للسيارة، وستنطلق تاكوما التخييم بسعر مبدئي يبلغ 285 ألف دولار وقد يصل إلى 380 ألف دولار.
تويوتا تنفرد بنسخة عملاقة للتخييم.. الشاحنة المتنقلة تاكوما.. تعرف على السعر
تويوتا تنفرد بنسخة عملاقة للتخييم.. الشاحنة المتنقلة تاكوما.. تعرف على السعر
تويوتا تنفرد بنسخة عملاقة للتخييم.. الشاحنة المتنقلة تاكوما.. تعرف على السعر
تويوتا تنفرد بنسخة عملاقة للتخييم.. الشاحنة المتنقلة تاكوما.. تعرف على السعر
تويوتا تنفرد بنسخة عملاقة للتخييم.. الشاحنة المتنقلة تاكوما.. تعرف على السعر
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