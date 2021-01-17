برلمانية تطالب بإطلاق منظومة التحول الرقمي في كافة محافظات مصر

قالت النائبة، إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن ما أقدمت عليه وزارة المالية بشأن تخصيص 7 . 12 مليار جنيه لتعزيز جهود الانتقال إلى مصر الرقمية، و تعميم آليات التحصيل الإلكتروني أمر في غاية الأهمية ، مشيرة إلى أن العالم فى ظل جائحة كورونا بالتحديد والتي فرضت علي العالم حتمية الإسراع بالدخول فى نظام الميكنة الإلكترونية، حيث أن كورونا جاءت وجعلتها واقعا سواء فى المدارس ، المستشفيات والجامعات وغيرها.





وطالبت عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" بضرورة إطلاق منظومة التحول الرقمى في مختلف محافظات مصر ، واستحداث الوسائل الحديثة ، وتدريب العاملين فى كافة المؤسسات على أعلى مستوى، مشيرة إلى أن منظومة التحول الرقمى العملاقة التى تمت على أرض بورسعيد، ساهمت فى التيسير على المواطنين وسرعة أداء الخدمات، والنهوض بالمستوى الإدارى، ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز التكنولوجية هناك ، لذا من باب أولى إطلاق شارة البدء لتعميم هذه المنظومة بكافة محافظات مصر، للارتقاء بمستوي بالخدمات المقدمة لابناء مصر فى كل محافظة على حده.

وعن فوائد التحول الرقمي، تابعت:" سيسهم فى استبدال العمليات الرقمية بالتقليدية ، الحصول على الخدمات فى كافة المجالات كالتموين ، التوثيق ، السجل المدنى ، المرور خدمات الرخص والمركبات، و كذا الخدمات التى تقدمها المحاكم ونياية الأسرة وغيره ، وبأعلى دقة وسرعة للمواطن، الى جانب تحسين الجودة الآداء و تطويره، و تحقيق رضا المستفيدين.





جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط أن المشروع الاستراتيجي «للرقمنة» يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يُسهم بشكل فعَّال فى ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.





أضاف الوزير أنه تم تخصيص ١٢,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني، كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن أزمة «كورونا» ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات «الجائحة».