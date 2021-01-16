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توك شو

شاهد.. فتاة مصرية تحترف تشكيل الزجاج وتنافس الرجال في تلك الحرفة

السبت 16/يناير/2021 - 02:19 م
افروديت وسيم
افروديت وسيم
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ياسمين القصاص
قالت أفروديت وسيم السيسي، استشاري ومصممة تحف فنية، وأول مصرية تحيي فن تشكيل الزجاج الحر، إنها تعلمت المهنة خارج مصر على يد سيدة لأنها كانت حكرًا على الرجال بمصر.
 
وأضافت"استشارى ومصممة تحف فنية"، خلال استضافتها فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الاولى، "المهنة مش واخدة حقها في مصر رغم إننا علمناها للعالم وصدرنا الحرفة لهم، لكنها تضاءلت، وحاليًا عدد العاملين بالنفخ الحر قليل للغاية ويكاد يكون منعدمًا". 
وتابعت، أن الحرفة والألوان والإمكانيات تتطور على مستوى العالم، إذ ساهمت أفران التسخين في زيادة الفترة المسموح فيها بالعمل على تشكيل الزجاج، وبعدما يجرى الانتهاء منها يستخدم الفنان فرن التبريد.

وأشارت"السيسى"، إلى أن أنها خريجة قسم الزجاج بـكلية الفنون التطبيقية، لأنها أحبت خامة الزجاج كثيرًا، وبعدما تخرجت قررت تحضير رسالة الماجستير على هذه الخامة أيضًا، لكنها قابلت بعض الصعوبات إذ كان دخول المصانع صعبًا.

وأوضحت، أن الحرفة والألوان والإمكانيات تتطور على مستوى العالم، إذ ساهمت أفران التسخين في زيادة الفترة المسموح فيها بالعمل على تشكيل الزجاج، وبعدما يجري الانتهاء منها يستخدم الفنان فرن التبريد.

ولفتت، إلى أن دول العالم تشهد وجود أكاديميات كثيرة لتعليم الأطفال هذا الفن وفنونًا أخرى، وهناك يوجد أطفال في سن الـ16 عاما وصلوا للاحتراف، بالإضافة إلى وجود شباب في سن الـ22 عاما احترفوا المهنة بشكل كامل، ويمكن أن يقدموا "النحت المنصهر"، إذ يتمكنوا من تشكيل مجسمات كبيرة لا مجرد القيام بالنفخ الحر.

 


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