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حوادث

مريض كورونا يلقي بنفسه من مستشفى العزل بحلوان

السبت 16/يناير/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
لم يجد مريض بالكورونا وسيلة للتخلص من حالته النفسية السيئة، سوي قيامه بالانتحار، حيث قام بإلقاء نفسه من الطابق الخامس من مستشفى العزل بحلوان ليلقي مصرعه فى الحال ،  وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة ، اخطارا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط شخص من الطابق الخامس من داخل مستشفى حلوان العام ولقي مصرعه في الحال .

علي الفور تم توجيه رجال البماحث تحت اشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وتبين من الفحص انتحار عامل ٤٦ سنة ومقيم بالجمالية اثناء فترة حجزه بالمستشفى من ١٢ يناير لإصابته بفيروس الكورونا وبسبب سوء حالته النفسيه خلال الفترة الأخيرة ققر الانتحار مصاب (بكسور بجميع أنحاء الجسم) .

بسؤال موظف بالإسعاف مرافق بالحجرة والمصاب أيضا بمرض الكورونا قرر سوء حالته النفسية وانه كان يرغب فى الخروج من المستشفى وبتاريخ الواقعة حال تواجدهم بالحجرة فوجئي بتوجه المنتحر للبلكونة وقام بإلقاء نفسه منتحرا ، تحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق .

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