محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير المناطق غير المخططة

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وقع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بروتوكول تعاون مع اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، بشأن تطوير ورفع كفاءة بعض المناطق العشوائية الغير مخططة بمدينة شبين الكوم والتي تعانى من نقص وتدهور في المرافق الحيوية ، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام ، العميد علاء خضر قائد قطاع المحليات بالشركة الوطنية ومدير المشروع والعميد اسماعيل نصار مساعد رئيس مجلس الادارة للشئون القانونية والعقيد عمرو الحديدي بالشئون القانونية للشركة والمستشار القانوني والمستشار الهندسي للمحافظة بالديوان العام .

حيث تضمن البروتوكول تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق الخاصة بمنطقتي العزبة الغربية وقبلي بحي غرب كمناطق غير مخططة بشبين الكوم بهدف تحسين البنية التحتية ، يأتي هذا في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم .

وعلي هامش توقيع البروتوكول تم إستعراض فيديو توضيحي عن أهم إنجازات وأعمال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنها تنفيذ 10 مزارع للإنتاج الحيواني بنطاق الجمهورية ، محطات كهرباء ، مصانع رخام وجرانيت ، محطات معالجة مياه وصرف صحي ، بالاضافة الي العديد من المناطق اللوجستية وغيرها من المشروعات العملاقة .