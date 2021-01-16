كاتبة صحفية: الحضن يزيد من المناعة ويقلل الإصابة بالأمراض.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية، مروة فتحي، إن يوم العناق العالمي، والذي يوافق 21 يناير، الهدف منه التعبير عن المشاعر الطيبة لـ الآخرين.





وأوضحت مروة فتحي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "حلو الكلام"، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن السيدات مهما حققوا من إنجازات علمية وعملية، فهي بحاجة لـ الاحتواء والأمن.





ولفتت إلى أن مشاعر الاحتواء، والتي تكتسبها المرأة من زوجها، تكمن في الاهتمام، والتقدير، والمساعدة.





وأشارت إلى أنها ترى أن الاحتواء، أهم من الحب، متابعة: "الحضن يزيد المناعة ويقلل الإصابة بالأمراض".





وأكملت أن هناك دراسة توضح أهمية أن يحضن الأباء أولادهم، من 7 إلى 8 مرات يوميا.