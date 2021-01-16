شاهد.. ملك وليلى مع والدهما أحمد زاهر من حفل عيد ميلاد شقيقتهما منى

وتفاعل مع الفنانة ملك عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

ماشاء الله - ربنا يحفظكوا - احله عيله الله يخاليكو لبعض

وعلق احمد زاهر، قائلا: "نور عنيا".

وهنأ الفنان أحمد زاهر نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ .





ونشر أ حمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".



