شاهد.. ملك وليلى مع والدهما أحمد زاهر من حفل عيد ميلاد شقيقتهما منى

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورتين لها مع شقيقتها ليلى ووالدها الفنان أحمد زاهر من حفل عيد ميلاد شقيقتها منى، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وتفاعل مع الفنانة ملك عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
ماشاء الله - ربنا يحفظكوا - احله عيله الله يخاليكو لبعض
وعلق احمد زاهر، قائلا: "نور عنيا".
وهنأ الفنان أحمد زاهر نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ . ونشر أحمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".
وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.