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تعليم

عميد هندسة القاهرة: نقتصر على البرامج الموجودة هذا العام.. وتأجيل خطط التعاون بسبب كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 03:00 م
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أنه لم يتم طرح برامج أو مقررات دراسية جديدة هذا العام .

وأضاف ، أن الكلية مقتصرة على برامجها الموجودة منذ بدء العام الدراسي ، حيث تتنوع هذه المقررات في مجالات مختلفة تشمل كافة التخصصات .

وأوضح "عبد الفتاح" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه تم تأجيل كافة مجالات التعاون مع العديد من الجهات والجامعات الأخرى ، في هذه الفترة بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة العديد من سبل التعاون في برامج وتخصصات جديدة مع العديد من الجهات الأخرى ، ولكن بعد تحسن الظروف الصحية .

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وتابع ، أن الكلية قامت بعمل جدول مبدئي لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، ولكنه ليس الجدول النهائي ، حيث يتم اعتماد الجدول النهائي وفقًا لخطة مجلس الجامعة والظروف التي نشهدها خلال الفترة المقبلة .

وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، قد أوضح أنه تم رفع باقي المقررات والبرامج الدراسية على المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية ، ومراجعة الأجزاء التي تم الانتهاء منها للطلاب ، وتدريبهم على أشكال الامتحانات استعدادا لها .
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