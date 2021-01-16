عميد هندسة القاهرة: نقتصر على البرامج الموجودة هذا العام.. وتأجيل خطط التعاون بسبب كورونا





قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أنه لم يتم طرح برامج أو مقررات دراسية جديدة هذا العام .





وأضاف ، أن الكلية مقتصرة على برامجها الموجودة منذ بدء العام الدراسي ، حيث تتنوع هذه المقررات في مجالات مختلفة تشمل كافة التخصصات .





وأوضح "عبد الفتاح" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه تم تأجيل كافة مجالات التعاون مع العديد من الجهات والجامعات الأخرى ، في هذه الفترة بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها .





وأشار إلى أنه سيتم مناقشة العديد من سبل التعاون في برامج وتخصصات جديدة مع العديد من الجهات الأخرى ، ولكن بعد تحسن الظروف الصحية .





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وتابع ، أن الكلية قامت بعمل جدول مبدئي لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، ولكنه ليس الجدول النهائي ، حيث يتم اعتماد الجدول النهائي وفقًا لخطة مجلس الجامعة والظروف التي نشهدها خلال الفترة المقبلة .





وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، قد أوضح أنه تم رفع باقي المقررات والبرامج الدراسية على المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية ، ومراجعة الأجزاء التي تم الانتهاء منها للطلاب ، وتدريبهم على أشكال الامتحانات استعدادا لها .