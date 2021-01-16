أول قرار رسمي من التعليم لـ المدارس بشأن الفصل الدراسي الثاني | مستند

حصل موقع صدى البلد على أول قرار رسمي تخرج به وزارة التربية والتعليم بشأن أول إجراء سيتم تطبيقه في المدارس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.





يأتي هذا القرار الرسمي بالتزامن مع تداول عشرات الشائعات يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتعمد إثارة الجدل بشأن مصير الفصل الدراسي الثاني وتزعم استمرار غلق مدارس مصر بسبب كورونا وتروج كذبًا لتوقعات بعدم استكمال العام الدراسي وإلغاء الامتحانات واستبدالها بـ أبحاث.









حيث علم صدى البلد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت تعليمات رسمية "مكتوبة" لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية، شددت خلالها على ضرورة تنسيق مديريات التعليم مع مديريات الأمن على مستوى المحافظات، حتى تستعد المدارس للاحتفال بعيد الشرطة الذي من المفترض أن يوافق يوم 25 يناير 2021 ، بشكل يليق بأهمية ومكانة هذا اليوم لدى جميع أفراد الشعب المصري، والذي يمثل ذكرى يوم من أيام العزة والكرامة.





‏وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل واضح وصريح في خطاب رسمي للمديريات، أنه يتم تخصيص الدرس الأول بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي 2020/2021 مباشرةً، للتحدث عن الدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار.





‏كما قررت وزارة التربية والتعليم، تخصيص فقرات الإذاعة المدرسية خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2020 / 2021 لتناول دور رجال الشرطة وبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن.





‏كما قررت وزارة التربية والتعليم أيضا، تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا في مختلف المراحل التعليمية من أبناء الشهداء من رجال الشرطة في هذا اليوم.





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يأتي ذلك انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توطيد القصور الثقة والتعاون البناء مع كل مؤسسات الدولة من أجل المشاركة والمسؤولية الوطنية تجاه الوطن، وفي إطار استعداد مصر للاحتفال السنوي بذكرى عيد الشرطة والمخصص له يوم 25 يناير 2021 وأيمانا بالدور الوطني والبطولي الرائع الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل، ‏الذين يقدمون دمائهم وأرواحهم للحفاظ على تراب الوطن وأمنة واستقراره، وتوفير المناخ الملائم لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية في شتى المجالات.



