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ديني

زيارة ميدانية لمهندسي الأوقاف المصرية لمشروع برج العرب بالإسكندرية.. صور

السبت 16/يناير/2021 - 03:05 م
زيارة ميدانية لمهندسي
زيارة ميدانية لمهندسي هيئة الأوقاف المصرية لمشروع برج العرب
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عبد الرحمن محمد
زار المتدربون من هيئة الأوقاف المصرية بمعسكر أبي بكر الصديق اليوم السبت، الموافق 16 / 1 / 2021م ، ميدانية لمشروع برج العرب بمحافظة الإسكندرية ، وذلك برفقة المهندس علاء عبد العزيز مبروك مدير عام هيئة الأوقاف المصرية ، والمهندس إبراهيم الشحات مدير عام التنفيذ ، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم ، وارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي بداية الزيارة استمع المتدربون لنبذة مختصرة عن المشروع ، كما قام المتدربون بإجراء تطبيقات عملية على ما تم تناوله من موضوعات خلال الدورة خصوصا فيما يتعلق باستلام البنود المنفذة وفقًا للمواصفات والاشتراطات المنصوص عليها بالكود المصري ، وتنفيذ أعمال الحصر ، واشتراطات السلامة المهنية فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية أثناء تنفيذ الأعمال ، وذلك للوصول بمراحل التنفيذ لأعلى درجات السلامة الإنشائية ومطابقتها للمواصفات الفنية.

يأتي هذا استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ودمجًا للتدريب النظري مع التطبيق العملي.

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