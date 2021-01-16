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أخبار العالم

الكويت: 349 حالة شفاء جديدة من كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 02:53 م
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، شفاء 349 مصابًا من فيروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 150678. 

وأشارت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء «كونا»، إلى أنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

وكان وزیر الصحة الكويتي الشیخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، تعدى العشرين ألف شخص، لافتا إلى أنه بعد أخذ الجرعة الثانية سيكون هناك تقریر یفید بحصول الشخص على اللقاح یصله عبر رسالة نصیة.

وأوضح باسل الصباح، أن عدد من سجل على المنصة الخاصة بالتطعیم بلغ ما یقارب من ربع ملیون شخص من مختلف شرائح المجتمع، داعیا الجمیع من مواطنین ومقیمین الى التسجیل لحفظ دورھم في أخذ التطعیم. 

وشدد الوزیر على أن الوضع في الكویت جید، داعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة لأن الوباء لا یزال موجودا في العالم.
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