ده مطلوب.. عبد المحسن سلامة: ستكون هناك معارضة تحت قبة البرلمان

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، إن هناك فارق كبير بين البرلمان السابق والبرلمان الحالي، وهذا لان الاخير يمثل بالفعل فئات الشعب المختلفة حيث انه يضم اكثر من 30% من الشباب وايضا يضم ما لايقل عن 25% من النساء الي جانب التمثيل الرائع للمسلمين والاقباط وذوي قدرات الخاصة وغيرها من الفئات الممثلة بشكل رائع ومتنوع.





وتابع عبدالمحسن سلامة، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن اهم ما يميز البرلمان الحالي التنوع الحزبي ولا وتوجد حالة التحالفات، لافتا الي ان الشكل الذي عليه البرلمان حاليا يساعد الحياة النيابية والتشريعية وسيؤثر فيها بشكل ايجابي، مشيرا الي ان هناك فارق كبير ايضا بين حزب دعم مصر في البرلمان السابق وبين حزب مستقبل وطن في البرلمان الحالي.





واوضح ان الاحزاب المختلف الموجودة تحت قبة البرلمان لها فرصة ان تحقق التحالف الداخلي فيما بينها بما يحقق المصالح العامة، وان ايضا هناك تكتل واضح يمثل جناح المعارضة في البرلمان، الي جانب تنسيقية شباب الاحزاب فهي كتلة معتبرة لها توجهات عديدة، فهي تعبر عن تيارات حزبية كثيرة جدا، تضم 12 حزب تقريبا.





وتوقع ان هذا البرلمان لم يمثل صوت واحد، او صيغة الصوت الواحد، وسيكون له اصوات متعددة ومختلفة الاتجاهات ولكن كلها في اطار الدور الوطني والمصلحة العامة، مؤكدا على ان هناك معارضة قوية جدا في البرلمان المقبل، لان هذه المعارضة تشكل الشكل الانسب والاصح للحياة البرلمانية.



