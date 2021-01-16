لمناقشة خطط العمل.. رئيس جامعة سوهاج يجتمع مع استشاري فرق الحاضنات التكنولوجية

إجتمع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، مع المشرفين المرشحين لمنصب إستشاري فرق "حاضنة إنطلاق سوهاج"، أحد الحاضنات الفرعية التابعة للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "إنطلاق" الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة والباحث الرئيسي للمشروع، الدكتور محمود جلال العارف مدير فرع أكاديمية البحث العلمي بسوهاج وتهاني عرفة محاسب المشروع.









وأوضح عزيز أن الإجتماع ناقش خطط العمل التي وضعها مشرفي الفرق الذين لديهم الخبرة في المجالات الخاصة بالمشروعات الفائزة وهي، تصنيع الجبن المودزريلا، المغناطيس الكهربي لتقليل ملوحة المياه والتربة ومشروع محسن التربة، وهي المشاريع التي تم اختيارها للتنفيذ وتقديم الدعم العلمي والمالي لأصحابها للانطلاق بأفكارهم لحيز التنفيذ ومساعدتهم للمنافسة في سوق العمل مما يحقق منفعة لهم وللمجتمع المحلي وتقليل نسبة البطالة.



