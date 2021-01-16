خبير تكنولوجيا: إذا كان هدف الحصول على بيانات المستخدمين هو الإعلانات فهذا مقبول





قال مصطفى حمزة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن كل التطبيقات الموجودة على كافة الهواتف المحمولة فى الوقت الحالى تستطيع الوصول إلى البيانات الشخصية خاصة بعد قبول الأفراد لشروط هذه التطبيقات.





وأضاف " حمزة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن قضية إطلاق تحديثات تطبيق " الواتس اب " هو سياسى خاصة أن الأخير هو ملك لشركة فيسبوك ويحصل على تلك البيانات ويلاحظ ذلك عند كتابة محادثة على " الواتس اب " فنجد الاعلان الخاص به على " الفيس بوك"، موضحًا أن شركات المحمول سواء كانت " أندرويد " أو " أبل" توزع هذه التطبيقات ، منوهأ بأن شركة فيس بوك تهدف من تحديثات " واتس اب " لدعمه جيدأ وتحاول توفيق أوضاعها القانونية وتخبر العميل بكل ما تقوم به .





وأشار إلى وجود صراعات فى الوقت الحالى بين شركتى "أبل " و فيس بوك " حيث أعلنت " أبل " منذ عدة أسابيع عن أخبار مستخدميها عما يقوم به هن منصة " فيس بوك " ، لافتأ إلى انه اذا كان الهدف من الحصول على بيانات المستخدمين هو الاعلانات فهذا شئ مقبول ويعطى الحق للمستخدم اغلاقها، مطالبأ بتكاتف دول العالم من أجل تشريعات تحد من استخدام البيانات الشخصية .







