استشاري رعاية مركزة يكشف علاقة غريبة بين النوم وكورونا

قال الدكتور سامي الأجهوري، استشاري الرعاية المركزة، إن النوم لوقت طويل مفيد للجسم في كثير من الاحيان، ولكن التوازن العصوي هو أهم شئ في النوم وهو الذي يساعد على تكوين الاجسام المضادة والمواد الكيماوية ويجعل المخ يعمل بكفاءة عالية ويرتاح في اوقات الليل، فإن كل هذه العوامل تساعد على تقوية المناعة وخاصة في فترة تفشي فيروس كورونا، لان المناعة تزيد من مقاومة الجسم للفيروس.





وتابع الدكتور سامي الأجهوري، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن التغذية السليمة عبارة عن الكيف وليس الكم، ففي هذه الحالة يجب ان نتناول الكثير من البروتينات، وان هناك معادلة بسيطة لحساب كم البروتين الذي يجب ان يدخل الجسم، وهي جرام لكل كيلو، فاذا كان وزن الفرد 70 كيلو اذا يجب ان يتناول 70 جرام من البروتين.





واوضح ان لكل عنصر غذائي فائدة كبيرة جدا، من الخضار للفاكهة الي المواد الغذائية الطبيعية مثل العسل الابيض، ومنها الجنزبيل وغيرها من المواد الغذتئية عالية القيمة الغذائية، مؤكدا على ان النوم الهادئ لاوقات متواصلة تساعد على راحة الاعصاب، لان الشحنات العصبية تضعف من مقاومة الجسم ومناعته.





واشار الي ان ممارسة الرياضة ايضا مهمة جدا، لانتاج هرمونات تساعد على التوازن النفسي ومقاومة السمنة، وتدريب الجسم واعضاءه المختلفة، فإن ممارسة الرياضة هي وضع اجهزة الجسم تحت ضغوط بطريقة واليه منظمة وممنهجة.



