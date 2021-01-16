ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري رعاية مركزة يكشف علاقة غريبة بين النوم وكورونا

السبت 16/يناير/2021 - 03:11 م
النوم يزيد من مناعة
النوم يزيد من مناعة الجسم
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور سامي الأجهوري، استشاري الرعاية المركزة، إن النوم لوقت طويل مفيد للجسم في كثير من الاحيان، ولكن التوازن العصوي هو أهم شئ في النوم وهو الذي يساعد على تكوين الاجسام المضادة والمواد الكيماوية ويجعل المخ يعمل بكفاءة عالية ويرتاح في اوقات الليل، فإن كل هذه العوامل تساعد على تقوية المناعة وخاصة في فترة تفشي فيروس كورونا، لان المناعة تزيد من مقاومة الجسم للفيروس.

وتابع الدكتور سامي الأجهوري، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن التغذية السليمة عبارة عن الكيف وليس الكم، ففي هذه الحالة يجب ان نتناول الكثير من البروتينات، وان هناك معادلة بسيطة لحساب كم البروتين الذي يجب ان يدخل الجسم، وهي جرام لكل كيلو، فاذا كان وزن الفرد 70 كيلو اذا يجب ان يتناول 70 جرام من البروتين.

واوضح ان لكل عنصر غذائي فائدة كبيرة جدا، من الخضار للفاكهة الي المواد الغذائية الطبيعية مثل العسل الابيض، ومنها الجنزبيل وغيرها من المواد الغذتئية عالية القيمة الغذائية، مؤكدا على ان النوم الهادئ لاوقات متواصلة تساعد على راحة الاعصاب، لان الشحنات العصبية تضعف من مقاومة الجسم ومناعته.

واشار الي ان ممارسة الرياضة ايضا مهمة جدا، لانتاج هرمونات تساعد على التوازن النفسي ومقاومة السمنة، وتدريب الجسم واعضاءه المختلفة، فإن ممارسة الرياضة هي وضع اجهزة الجسم تحت ضغوط بطريقة واليه منظمة وممنهجة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فوائد المورينجا للتخسيس.. واستخدامات أخرى غير متوقعة

18 فائدة غير متوقعة للسبانخ .. تعرف عليها

في 6 خطوات.. طريقة حفظ الملوخية

وصفة لتخسيس البطن.. والتخلص من الكرش عند النساء

بعد زيادة حالات الإصابة بـ كورونا.. 10 عادات سيئة تهدد جهاز المناعة

بعد تأكد زيادة إصابات كورونا بين الأطفال .. أطعمة لتقوية مناعة طفلك

ترشيحاتنا

الشائعات تضرب الاتحاد السكندري| حقيقة تراجع لاعب الزمالك عن الإعارة من أجل العميد

موسيماني يحسم القائمة النهائية للأهلي في مونديال العالم للأندية

تريند الفن على جوجل.. تفاصيل القبض على إنجي خوري.. العمر الحقيقي لـ شيماء سيف.. سخرية سمير صبري

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق في الأيام المقبلة.. التفاصيل

مفاجأة.. تركيا قد تغلق قاعدتها العسكرية بقطر

يمنحها حق الطلاق.. حكم كذب الزوج على زوجته في الراتب والوظيفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش