خبير تربوي: تعريف الطلاب وأولياء الأمور بالأساليب التعليمية الحديثة أهم من إنشاء المنصات

قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، إنه يجب استغلال فترة الإجازة من جانب الطلاب، لتنمية مهاراتهم على استخدام المنصات والإمكانيات التكنولوجية الحديثة، من خلال القنوات التعليمية الموجودة على التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.





وأضاف فتح الله، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يجب إعداد خطة إعلامية لتوجيه الطلاب وأولياء الأمور أيضًا، وتعريفهم بالأساليب التعليمية الحديثة والمنصات الالكترونيه للاستفادة منها بشكل صحيح.





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وأوضح "فتح الله"، أنه لا يوجد توجيه كاف لأولياء الأمور لتعريفهم بهذه الأساليب التعليمية الجديدة، فتوجيه الطالب وولي أمره وتعريفه بهذه المنصات يعد أهم من إنشاء المنصة نفسها.





وتابع أنه يوجد الكثير من المنصات التعليمية التي أطلقتها وزراتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ولكن الأهم من إطلاقها هو تعريف الطلاب بها لاستخدامها بالطريقة الصحيحة.





ويأتي ذلك من خلال توعية أولياء الأمور عن طريق تسويق هذه المنصات وتعريفهم بمدى أهميتها، وأسهامها في العملية التعليمية لأبنائهم.