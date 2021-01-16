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تعليم

أونلاين.. اتحاد طلاب تمريض حلوان ينظم ندوة عن فيروس نقص المناعة ومرض الإيدز

السبت 16/يناير/2021 - 05:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
ينظم اتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة حلوان ندوة توعوية حول فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز والوصمة المرتبطة بهما وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض .

وقال عضو اتحاد الطلاب كلية التمريض ل صدى البلد انه قد تقرر عقدة الندوة التوعوية بنظام الاونلاين وذلك الحد التجمعات و التصدى لانتشار فيروس كورونا، وتأتي هذه الندوة بالتعاون مع  اللجنة العلمية والجمعية العلمية بالكلية واتحاد طلاب كلية التمريض وبالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان .

واضاف أن الندوة سوف تتناول عرضا تفصيليا عن فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز والوصمة المرتبطة بهما وطرق العدوى والأعراض، كما سوف يتم التطرق إلى أصل ونظريات تطور فيروس نقص المناعة البشرية و وجه الإختلاف بين فيروس نقص المناعة البشرية و الإيدز بالإضافة إلى معرفة أين يتم الاختبار والعثور على المساعدة فى حالة الإصابة بالفيروس، وكيفية التعامل مع الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع الإيدز .

وحددت اتحاد طلاب يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 مواعيد لانعقاد الندوة الاونلاين فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتدعى اتحاد الطلاب الطلاب الراغبين في حضور الندوة الدخول الى هذا الرابط والاستماع إلى الندوة: https://chat.whatsapp.com/LNAhYgWtNeD5WsesGSbwMM


أونلاين.. اتحاد طلاب تمريض حلوان ينظم ندوة عن فيروس نقص المناعة ومرض الإيدز
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