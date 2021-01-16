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ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: غريبة الحياة

السبت 16/يناير/2021 - 03:26 م
صدى البلد
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الزمن والمطر والبحر 
محوا كل تفاصيل حياتنا 
وجت بدايات وناس جديدة
عايشين بس على سطح المكان 

محدش غيري يقدر يشوف 
أثر الخطى على السلالم والطريق 
ولا حد يبقى فاكر لون الحيطان القديم 
دا انا لسه باسمع همس الشوارع والبيوت       
لسه باسمع صوت عقارب الدقايق
وصدى دقات ساعتنا وسط السكون 
لسه باسمع خطوات الناس اللي تايهة
واللي ماشية عارفة الطريق 
لسه في وداني هدير البحر
وبينادي عليا البيت اللي عشت فيه 

هتمر السنين 
وتتغير من تاني المعالم   
هترحل ناس ويفضل وراهم 
شوية صور على حيطان ألوانها باهتة
وييجي الزمن والمطر والبحر 
ويمحوا كل تفاصيل حياتهم 
ومن تاني بدايات وناس جديدة
عايشين بس على سطح المكان 

بس بالنسبة لي المكان هيفضل 
زي ما هو في مكانه    
ومفاتيح أبوابه هتفضل معايا 
ويفضل هدير البحر يهمس في ودني 
وينده عليا البيت اللي عشت فيه
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