ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات تأهيلية لـ أحداد وسيف وسكر على هامش مران الزمالك

السبت 16/يناير/2021 - 03:18 م
حميد أحداد
حميد أحداد
Advertisements
منتصر الرفاعى - ملك موسى
خضع الثلاثي حميد أحداد وسيف جعفر وحاتم سكر لاعبى الزمالك  لبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام الثلاثي بعمل مجموعة من التدريبات التأهيلية ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية خاصة على هامش مران الفريق المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر النادي.

وحرص جوزيه بيدرو مسؤول الأحمال بالفريق على رفع الحالة البدنية للاعبين قبل استئناف مباريات الدوري، حيث خاض لاعبو الفريق بعض التمارين البدنية بالكرة وبدون الكرة.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع  لاعبى الفريق بحضور جهازه المعاون وعبد الحليم علي مدير الكرة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وشهدت الجلسة حديث خاص بين المدير الفني واللاعبين عن المباراة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري، حيث شرح باتشيكو بعض النقاط الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

ويسعى باتشيكو لمواصلة مسيرة الإنتصارات التى تحققت فى المباريات الأربع الأخيرة أمام سموحة وانبى والجيش والمصري سبقها التعادل مع بيراميدز والفوز على المقاولون ليحصد 16 نقطة فى المركز الثانى بنفس الرصيد بالتساوى مع الأهلى .

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد العودة من الراحة.. فقرة بدنية للاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

أوباما ينتظم في تدريبات الزمالك .. والسعيد يواصل التأهيل

جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

استعدادا لمواجهة بيراميدز.. تدريبات بدنية للاعبي الزمالك

تدريبات خفيفة للأساسيين في مران الزمالك اليوم

بعد تعافيه من كورونا.. تدريبات تأهيلية لـ عبد الله جمعة على هامش مران الزمالك

ترشيحاتنا

بماكياج ناعم.. هبة مجدي تتألق بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار

عبد السلام النابلسي أول من توقع جائحة كورونا.. فكيف تحمي نفسك على هذه الطريقة.. فيديو

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

هل تلجأ الحكومة لاختيار نواب بالبرلمان في التعديل الوزاري القادم؟

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أول قرار رسمي من التعليم لـ المدارس بشأن الفصل الدراسي الثاني | مستند

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش