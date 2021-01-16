عميد علوم حلوان: لن نعيد الامتحانات المنتهية قبل قرارات الحكومة

قال الدكتور عماد ابو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، أن الكلية ملتزمة بجميع قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس.





وأضاف الدكتور عماد ابو الدهب فى تصريحات خاصة ل صدى البلد أن الامتحانات التى التى عقدت قبل صدور قرار الحكومة بتأجيل الامتحانات الى ما بعد إجازة منتصف العام لن تعاد مره أخرى، وان الكلية تحتفظ بدرجات الطلاب وسوف تقوم بإحتسابها واضافتها حين صدور قرار بإستكمال الامتحانات ، وتستكمل الامتحانات بعد نهاية الفصل الدراسى الاول ونهاية اجازة منتصف العام وفقا لقرارات الحكومة





وأشار الى أن الكلية انتهت اليوم من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021، وان إجازة منتصف العام تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم 20 فبراير .

ونوه عميد كلية العلوم أن التعليم الهجين لاقى تفاعلا كبيرا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات التعليمية.





واعلنت جامعة حلوان عدة من القرارات المهمة حفاظا على سلانة الطلاب نصت على :

1. استكمال تدريس الفصل الدراسي الأول بنظام التدريس عن بعد ( On Line) وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الأول وفقًا للخطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات.





2. يتم تأجيل الامتحانات كافة ( عملي - تطبيقي - نظري ) إلى بعد إجازة منتصف العام الدراسي.





3. يتم كذلك تأجيل الامتحانات بالنسبة للكليات التي بدأت بالفعل العملية الامتحانية فإنه ينطبق عليها أيضا تأجيل الامتحانات إلى بعد أجازة منتصف العام، وبالنسبة إلي المقررات التي تم الامتحان بها -في بعض الكليات- فانه منطقيا لن يتم إعادة الاختبار بها.





4. يتم في أقرب مجلس للجامعة وضع تصور لصياغة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للمستجدات.





5. سيتم بعد المناقشة وضع آلية لتقليل تواجد السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بما لا يخل بأداء العمل اعتبارا من بداية الأسبوع القادم.





6. إخلاء المدن الجامعية خلال الأيام القادمة وفقا لخطة هادئة ومنظمة تجنبًا لآي كثافات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.



