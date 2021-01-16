ماذا تعني أمراض المناعة الذاتية؟!

يحمي نظام المناعة الصحي الجسم من الفيروسات والبكتيريا والمواد الغريبة الأخرى، عندما يخطئ جهاز المناعة في الأنسجة السليمة بالأنسجة المريضة ، يمكنه مهاجمة نفسه هذه العملية تسمى المناعة الذاتية، السمة الرئيسية لأمراض المناعة الذاتية.





ووفقا لما ذكره موقع " verywellhealth" يمكن لأمراض المناعة الذاتية أن تهاجم أي جزء من الجسم تضعف وظائف معينة في الجسم ، وقد تسبب مضاعفات تهدد الحياة.





بعض أمراض المناعة الذاتية المعروفة هي التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة) والتصلب المتعدد (MS) ومرض جريفز .

أمراض المناعة الذاتية غير قابلة للشفاء وتتطلب علاجًا مدى الحياة للتحكم في الأعراض وتقليل احتمالية حدوث مشكلات تهدد الحياة.

كل مرض من أمراض المناعة الذاتية فريد من نوعه ، ولكن يشترك معظمه في بعض الأعراض الشائعة، هى:





إعياء

دوخة

مشاكل التركيز

حمى منخفضة الدرجة

تنميل ووخز في اليدين والقدمين

تورم الغدد

أعراض الجلد

مشاكل في الجهاز الهضمي وآلام في البطن





تميل الأعراض الأولية لأمراض المناعة الذاتية إلى أن تكون غامضة ، مما قد يجعل من الصعب الحصول على تشخيص في الوقت المناسب. عادة ما يتم تشخيص اضطراب المناعة الذاتية من خلال الفحص البدني والتاريخ الطبي واختبارات الدم والتصوير وغيرها من الاختبارات التشخيصية.





في حين لا يمكن علاج هذه الحالات ، فإن التطورات في الأدوية لعلاج اضطرابات المناعة الذاتية تعمل على تحسين التشخيص ووظيفة المريض. يمكن أن تكون تعديلات نمط الحياة ، مثل الحد من التوتر واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة ، مفيدة أيضًا في الحد من نوبات تفجر المناعة الذاتية.





هناك العديد من النظريات حول سبب إصابة النساء بأمراض المناعة الذاتية أكثر من الرجال.

يتكهن الباحثون بأن الفروق بين الجنسين في المناعة ، والهرمونات الجنسية ، والحساسية الجينية ، والمحفزات البيئية ، والتوتر قد تلعب دورًا في تطوير هذه الحالات وزيادة المخاطر على النساء.

الفروق بين الجنسين في المناعة

تتمتع الإناث عمومًا بجهاز مناعي أكثر استجابة وأكثر حساسية مقارنة بالذكور، بالإضافة إلى ذلك لديهم بشكل طبيعي استجابات التهابية أقوى عندما يتم تشغيل جهاز المناعة لديهم.

في ظل الظروف العادية ، سيستجيب الالتهاب لمهاجمة العامل الممرض بأسرع ما يمكن وستنتهي العملية الالتهابية، ومع ذلك في أمراض المناعة الذاتية ، ستصبح الاستجابات الالتهابية مزمنة وتؤدي في النهاية إلى تلف الأنسجة والأعضاء والمفاصل بشكل كبير.



