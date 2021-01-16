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رياضة

أشرف قاسم يكشف آخر استعدادات الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

السبت 16/يناير/2021 - 03:51 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
كشف أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن آخر الاستعدادات لمباراة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال قاسم في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك بأن الفريق يسير على الطريق الصحيح خلال الفترة الماضية، والجهاز الفني واللاعبين قاموا بمجهود كبير في المباريات الأخيرة.

وأضاف: فريق الجونة قوي ويمتلك عناصر مميزة، وهذا ما ظهر في نتائجهم خلال الفترة الأخيرة، نحترمهم ونحترم جميع الفرق التي نواجهها، والجهاز الفني يقوم بتجهيز اللاعبين لكل مباراة بشكل خاص.

وتابع : هدفنا الأول هو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط في أي مباراة نخوضها خلال الفترة المقبلة، الفريق الذي ينافس على البطولات لا ينظر إلا على الفوز، وبجانب النتائج نسعى إلى الظهور بشكل فني طيب.


ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

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