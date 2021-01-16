نشرة أخبار التوك شو.. إلهام أبو الفتح أكثر الإعلاميات تأثيرا في الرأي العام.. والأرصاد تحذر من طقس اليوم وغدا





تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، السبت ، العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية.





استعرضت الإعلامية رشا مجدي خبرا ، لموقع "مستقبل وطن نيوز" ، خلال نشرة برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية صدى البلد، يعلن حصول كلا من الاعلامية لميس الحديدي وإلهام أبو الفتح المدير العام لشبكة قنوات وموقع صدى البلد أكثر الإعلاميات تأثيرا في الرأي العام ، وفق إحصاء كبير لاستطلاعات الرأي .

وفي أولى جلسات النواب الافتتاحية ، الثلاثاء الماضي ، قالت إلهام أبو الفتح في مقال لها :

استمتعت اليوم بحضور أولى جلسات برلمان 2021 .. برلمان الأمل .. الذى افتتحت به مصر مستقبلها الجديد.. وشاهدت بكل فخر هذا التمثيل المشرف لسيدات مصر الفاضلات وأسعدنى وجود 162 نائبة.. ترأست إحداهن الجلسة الأولى للبرلمان وهى الزميلة الصحفية فريدة الشوباشى.. وشعرت بأمل كبير فى المزيد من الفتوحات التى تفرزها مصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. لخير هذا الوطن.. فالانتصارات ليست فقط فى كافة المواجهات والتحديات على أرض الواقع.. ولكن أيضا فى استنفار قدرة المصريين على العطاء بكافة فئاتهم.. فالمرأة كانت شريكا دائما فى كافة معارك هذا الوطن فى كل مراحله التاريخية.

واضافت ابو الفتح في مقالها: ثم تابعت قَسم الأعضاء بأن يحترم كل منهم الدستور والقانون وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن يحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.. وسألت نفسى: ماذا ننتظر من البرلمان الجديد حتى يصير بحق برلمان الأمل الذى يليق بالمرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد؟!.

وجدت أن أول التحديات هو أن يثبت هذا البرلمان أنه برلمان لكل المصريين .. منهم وإليهم.. والأمانة تقتضى أن نشهد بأن البرلمان الماضي كان استثنائيا .. جاء بعد ثورة 30 يونيو العظيمة .. وبعد عام أسود من حكم قوى الظلام .. واستطاع بقيادة رئيسه البرلمانى القدير الدكتور علي عبد العال أن يواجه الأزمات فى أوقات عصيبة بوعي وحكمة، وضع القوانين والتشريعات التى تجاوز بها الوطن المرحلة الانتقالية ليعود التشريع لصالح الشعب لا لصالح فئة أو طائفة أو جماعة .. وتصدى للإرهاب .. وكانت السلطة التشريعية شريكا مع جيش مصر العظيم وشرطته المدنية وقضائه الشامخ فى كافة الإنجازات والانتصارات التى حققها الوطن.























قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من التقلبات الجوية بعد حالة من الاستقرار التام خلال الاسابيع الماضية والتي سببت ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة "الضباب"، ولكن بدأت الاحوال الجوية تتغير من نهاية الاسبوع الماضي، وشهدنا رياح مثيرة للامطار وهدأت بالامس.





وتابعت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه من المتوقع ان تعود حركة الرياح مرة أخرى اليوم وغدا الاحد، لافتة الي ان نشاط الرياح مصحوبا برمال واتربة مثارة، وستقل معها بالتبعية الرؤية الافقية على الطرق السريعة والمكشوفة والصحراوي.





ونصحت سائقي السيارات بالقيادة بهدوء أثناء تكون تلك الاتربة والرمال، منوهة ان هناك انخفاض في درجات الحرارة بعد تسجيل 25 درجة مئوية، اصبحنا نسجل الان على القاهرة 19 درجة مئوية، وهذه المعدلات مستمرة حتى منتصف الاسبوع حيث تتراوح درجات الحرارة بين 18 و19 درجة مئوية للعظمى، وستصل درجة الحرارة الصغرى الي 11 درجة مئوية.





واشارت إلي ان هذه المعدلات اصبحت تشعرنا بالبرودة، لذلك يجب علينا ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة واننا مازلنا في اول شهور فصل الشتاء، ويستمر معنا حتى 20 مارس القادم، وذكرت أننا نشهد حالة من سقوط الامطار من يوم الاربعاء الماضي وكانت على السواحل الشمالية وبدأت في الوصول الي الوجه البحري، وكانت امطار خفيفية الي متوسطة.





واضافت ان هناك فرص لسقوط امطار على السواحل الشمالية اليوم السبت، وبعض مناطق من الوجه البحري وستكون خفيفية غير مؤثرة، ولكن من الغد تزيد الامطار لتصل الي امطار متوسطة الشدة، حتى الان لا يوجد اي فرص امطار على القاهرة خلال الساعات القادمة.

















قدم الباحث الاقتصادي محمد نجم، توقعات للاقتصاد المصري في 2021، مؤكدًا أن نمو الاقتصاد مربوط بقدوم لقاح فيروس كورونا للسيطرة على الأزمة التي تسببت فيها تلك الجائحة، فيجب ان يثبت اللقاح فاعليته ويطمئن له الافراد وليس فقط الحكومات، الي جانب ان يوزع اللقاح على أكبر عدد ممكن من الناس في العالم كله.





وتابع محمد نجم، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن مصر مرتبططة بالعالم بالسياحة والاستثمار والاقتصاد، لذلك يجب أن يتحرك العالم كله لتحقيق الاستقرار في اقصر فترة ممكنة، لافتا الي انه اذا تم توزيع اللقاح على اكبر عدد ممكن من السكان خلال الـ 6 اشهر الاولى من عام 2021، ذلك سيؤثر بشكل ايجابي على الاقتصاد العالمي وبالتبعية الاقتصاد المصري.





وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع ان الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو تصل الي 5.6%، معقبا: "ده رقم كبير جدا، وتوقعات متفائلة اتمنى نعمله"، ولكن تلك المعدلات ترتبط ايضا بلقاح فيروس كورونا، وخاصة اننا مرتبطون بشكل وثيق بدول الاتحاد الاوروبي ودول الخليج العربي.





واضاف ان ازمة كورونا تمثل اسوء الازمات التي تعرض لها العالم كله خلال القرن الاخير، فهي ازمة عنيفة وقوية، وان هذه الازمة ليست ازمة صحية فقط وانما ايضا اقتصادية، منوها انه حدث خلل وصدمة على جانبي العرض والطلب في الاقتصاد العالمي، وهم يمثلوا الركنين الاساسين في أي اقتصاد.

وأكد: "أدينا أداء جيد خلال أزمة كورونا التي لم نتعرض لها منذ عام 1967"، مضيفًا أن خسائر مصر في أزمة كورونا مقارنة بخسائر العالم تشير إلى أدائها الجيد.









قال الدكتور عادل الأشقر ، المدير التنفيذى لمشروع زراعة غرب المنيا ، إن المساحة المخصصة عبر المليون ونصف الفدان بمنطقة غرب المنيا بنسبة 30% من إجمالى هذه المساحة ، لافتأ إلى منطقة غرب غرب المنيا تابع لوزارة الزراعة .





وأضاف " الأشقر " ، خلال لقائه عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه استلام مشروع المليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا تم استلامه فى عام 2017 وبدأت اعمال الزراعة فى عام 2018 ، لافتأ إلى أن أولى الخطوات كانت عملية استصلاح لمساحة 20 ألف فدان .





وأشار إلى أن وزارة الرى وشركة الريف المصرى قاما بحفر الآبار وتم زراعة 3 محاصيل فى عام 2018 ومنها البنجر بمساحة 620 فدان ، بالإضافة للقمح ب 2000 فدان ثم زراعة الشعير ..





ولفت إلى أن عام 2019 تم زيادة محصول البنجر خاصة وأنه المحصول الأنسب لهذه المساحة من التربة والخاصة بمياه الرى ، موضحأ أن ملوحة المياه 2400 كم .





وتابع المدير التنفيذى لمشروع زراعة غرب المنيا ، فى عام 2019 تم زيادة زراعة محصول البنجر لعدد 3000 آلاف فدان ، ومحصول القمح فى حوالى 2000 فدان ، منوهأ إلى ان عام 2020 شهد تم زيادة زراعة البنجر بنسبة 50% ووصوله 4500 فدان من البنجر ، بالإضافة لزراعة 3 آلاف شجرة زيتون.













قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مبادرة شتي في مصر هي ثمار تعاون بين وزارتي الطيران والسياحة والفنادق لدعم القطاع السياحي، بهدف دعم السياحة الداخلية خاصة خلال فترة اجازة نصف العام الدراسي والتي تتمتع فيها محافظات الجنوب والصعيد ومحافظات سيناء بجو ممتع جدا وتعد من افضل الاماكن السياحية للاستمتاع بالشتاء.





وأضاف علي غنيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الجهات المتعاونة بما فيها الفنادق والوزارات المعنية تقدم برامج سياحية "رخيصة جدا" يستطيع تحملها المصريين من مختلف الفئات، متابعا: "لازم نستمتع بجهاتنا السياحية وبجونا في الشتاء".





واكد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية من جميع الجهات وعلى كل الاصعدة، وبشهادات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، لافتا الي انه تم التنسيق مع المحافظين لاتخاذ الاستعدادت اللازمة لاستقبال المبادرة.





وأشار إلى أن تلك المبادرة تخدم المواطن المصري اولا وتحافظ عل صحته ايضا، موضحا انه تم تسهيل كل المساعدات للمصريين وخاصة ما يتعلق بالانتقال في وسائل مواصلات مريحة ومن بينها الطيران.





ووجه عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية للمواطنين نصيحة عن كورونا: "متخافوش والاجراءات حازمة وهتنجيك من اي اصابة".





















قال الكابتن مصطفى فاروق، مدرب لياقة بدنية، إنه

يضطر أن يمنع أى مصاب بأعراض كورونا بالجلوس فى المنزل وعدم الذهاب إلى صالة

الجيم، لمدة 14 يوم، حتى لا يختلط مع غيره وينقل العدوى لهم، منوها إلى أن لم يكن

هذا الشخص المصاب بخطورة الأعراض التى تظهر عليه، مكملا أن بالرغم من الشخص يكون ذات

مستوى عالى اجتماعيا وتعليميا، إلا إنه لم يكن لديه معلومات كافية عن فيروس

كورونا، فعند إصابته بدور الانفلونزا يكون معتقدا أنه دور بسيط غير معدي.





وأضاف فاروق، عبر زوم فى برنامج"8

الصبح" المذاع عبر فضائية"دي إم سي"، أنه يقوم بإتخاذ جميع

الاجراءات الوقائية والاحترازية، كما إنه يقلل أعداد المتدربين داخل الجيم، متابعا

أن يجب أن كل شخص أن يتغذى عل العديد من العناصر الغذائية، ومن أهمها البروتين

والكبوهيدرات، ولكن الأهم الحرص على النسبة المناسبة لتلك العناصر داخل الجسم.





وأشار إلى أن بعد خروج

الشخص من مرض معين بوزن زائد، فيجب عليه أن يقلل السعرات التى يحصل عليها من 500

إلى 800 سعر، حتى يستطيع أن يحصل على خسارة صحية لوزن جسمه، ولكنه ينصح بالنوم

الكافى من 6 إلى 8 ساعات يوميا للشخص.









وفى سياق أخر، فى يوم يبدأ بممارسة الرياضة من منزله وبعدها يحضر وجبته الأولى والتى

يعد الشوفان العنصر الأساسي فيها ويستكمل يومه بإرتداء الملابس الخاصة بركوب

الدراجات ويسوق درجاته إلى العمل الذى يبعد مسافة نصف ساعة عن المنزل وفى هذه

المسافة يمارس تمرين لقدمه، حين وصوله للعمل يقوم بتمرين على الملاكمة واللياقة

البدنية ورياضة ال .mma





وبعد الانتهاء من العمل يركب محمد حضرى مدرب اللياقة البدنية ولاعب الملاكمة العالمى الذى يقطن

بالسلام درجاته

مرة أخرى ويعود لتحضير وجبته الثانيه والتى يعد البروتين اهم عنصر بها وبعد عدة

ساعات يحضر وجبته الثالثة وعلى هذا النظام الغذائي السليم.









عرضت فضائية الحدث مقطع فيديو رصد السماح بالتجوال وفتح الأسواق أمس الجمعة فى الأردن مع البدء بتلقي لقاح كورونا .





ووفقأ للتقرير فإن الأردنيين أطلقوا مصطلح " الجمعة السعيدة " على يوم انتظروه بعد إلغاء الحكومة الأردنية قرار الحظر الشامل يوم الجمعة بعد أشهر من سريانه .





وبالنسبة للتجار فى الأردن فقد قاموا بتخفيض الأسعار يوم الجمعة وذلك بعد أن تضررت كثيرأ من حظر يوم الجمعة نظرأ لتداعيات كورونا لمدة زادت عن 4 أشهر .



