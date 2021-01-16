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رياضة

وزير الرياضة يحفز لاعبي المنتخب قبل مواجهة مقدونيا بمونديال اليد

السبت 16/يناير/2021 - 03:53 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر لتحفيز اللاعبين قبل المباراة التي تجمعهم مع منتخب مقدونيا اليوم والتي ستقام في الساعة السابعة مساء في إستاد القاهرة. 

كما أثنى صبحي على أداء المنتخب في مباراة الافتتاح  يوم الأربعاء الماضي ضد منتخب تشيلي والتي انتهت بفوز 
الفراعنة (٣٥-٢٩) وتقديم مستوى مميز جعل الجميع يتفاءل بزيادة الأداء خلال المباراة المقبلة في ظل صعوبة البطولة ووجود منتخبات على أعلى مستوى. 

وأكد وزير الشباب والرياضة على ثقته الكبيرة في منتخب مصر  للوصول لأبعد مستوى في بطولة العالم لكرة اليد التي تقام على أرض الفراعنة لإسعاد الجماهير التي تتابع المباريات عبر شاشات التلفزيون نظرًا لغياب الجماهير عن الملاعب بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا. 

 ويتابع الدكتور أشرف صبحي الإجراءات الطبية المتبعة وأهمها الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم الملاعب قبل المباريات وبعدها وإجراء المسحات الطبية للاعبين وذلك ضمن خطة التأمين الطبية  لضمان سلامة وصحة الاعبين  والمشاركين في مباريات المونديال.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم أيضا  منتخبا السويد والتشيلي  في تمام الساعة التاسعة والنصف في إستاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة السابعة. 

وتقام مباريات النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 فريق لأول مرة في تاريخ البطولة، على 4 صالات وهم صالة استاد القاهرة الرياضي، وبرج العرب، والعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة دكتور حسن مصطفى.
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