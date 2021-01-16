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برلمان

برلماني يطالب باستغلال مونديال كرة اليد في الترويج للسياحة عالميًا

السبت 16/يناير/2021 - 03:56 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، وجود نجوم العالم من لاعبي كرة اليد علي أرض مصر وزيارة المناطق السياحية والتصوير فيها بمثابة أكبر ترويج للسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية اضافة الى اضطلاع العالم  علي الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الفنادق والمقاصد الأثرية و السياحية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوفها من الإصابة بفيروس كورونا .

وطالب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، من وزارة السياحة ومختلف وسائل الاعلام المصرية باستغلال مثل هذه الاحداث وبثها لمختلف دول العالم مع تنظيم رحلات وزيارات لجميع فرق العالم لكرة اليد لتتمتع بعظمة وجمال الأماكن السياحية المصرية وتروج للسياحة المصرية بالشكل الذي يليق بها خاصة ان هناك إشادات كبيرة وغير مسبوقة من الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال بما رأوه داخل مصر من انجازات كبيرة وأكبر دليل على ذلك الصور المتداولة والتى يروجون فيها للسياحة المصرية خاصة أنها نشرت بأغلب الصحف العالمية بعد النجاح المصرى الذى تحقق بفضل الجهود التى بذلتها الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة لانجاح هذه البطولة العالمية الكبيرة خاصة في ظل فيروس كورونا من اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.
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