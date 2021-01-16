برلماني يطالب باستغلال مونديال كرة اليد في الترويج للسياحة عالميًا

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، وجود نجوم العالم من لاعبي كرة اليد علي أرض مصر وزيارة المناطق السياحية والتصوير فيها بمثابة أكبر ترويج للسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية اضافة الى اضطلاع العالم علي الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الفنادق والمقاصد الأثرية و السياحية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوفها من الإصابة بفيروس كورونا .



