ليلى زيدان تكتب: «مصر وأفريقيا والتكريم المستحق»

لم تنفصل مصر يوما عن قارتها الإفريقية بل كانت دوما معنية بقضاياها وشواغلها وملفات التنمية فيها وقد زاد ذلك الإهتمام في السنوات القليلة الماضية وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية فهو يدرك تماما أهمية البعد والعمق الإفريقي وارتباطه بدوائر الأمن القومي المتعددة ويدرك أيضا ما تتمتع به القارة الإفريقية من ثروات طبيعية وبشرية هائلة لذلك بدأ منذ اللحظة الأولى في مد جسور التعاون مع كافة الدول الأفريقية من أجل تحقيق آمال وتطلعات أبناء مصر والشعوب الإفريقية السمراء.

واليوم أصبحت مصر تحتل مكانة مميزة في إفريقيا بجهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة.

والواقع أن التكريم الذي حظي به الرئيس السيسي من منظمة التجارة الحرة الأفريقية والبنك الإفريقي والذي تزامن مع إطلاقها بشكل رسمي في مطلع يناير الجاري هو تكريم من نوع خاص حيث يعد شهادة جديدة تعكس النجاح الذي تحقق علي مدي الفترة الماضية وخلال رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي التي تعد بداية حقيقية جديدة للانطلاق المصري الأفريقي المشترك لكل ما فيه صالح ومستقبل الشعوب الأفريقية.

ف علي مدار هذا العام تحركت القيادة المصرية علي أكثر من صعيد لتعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية وبين الشعوب الأفريقية وبعضها البعض فتم إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية الكبري خلال القمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية في يوليو 2019 وهي وتعتبر أكبر دفعة للتعاون الاقتصادي بين دول القارة وإقامة سوق أفريقية موحدة ودعم جهود التنمية من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في تلك الدول ويطور من المنظومة الإقتصادية لدول القارة.

ولا شك أن الرئيس السيسي استحق جائزة بناة الطريق لعام 2020 التي منحها له البنك الإفريقي للتنمية تقديرا لحجم الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة في هذا القطاع والتي ساهمت في دعم النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم حركة الأفراد والبضائع وأيضا الإهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي بتطوير البنية التحتية في إفريقيا ودعم المبادرات الأفريقية لتعزيز الاندماج والتكامل داخل القارة الأفريقية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر طريق القاهرة كيب تاون الذي يعزز التعاون الخاص بالتجارة البينية بين مصر ودول إفريقيا خاصة أن هناك دول ليس لديها أي منافذ بحرية وسوف يسهم في زيادة الاستثمارات المصرية داخل الدول الأفريقية كما حققت مصر بعض الإصلاحات في الجوانب الصحية والثقافية عبر تدشين العديد من المبادرات والمشروعات المهمة في أفريقيا.

والحقيقة أن الرئيس السيسي استطاع أن يعظم دور مصر في أفريقيا في كافة المجالات الاقتصادية والصحية والسياسية والأمنية كما نقل شواغل وهموم شعوب القارة بكل قوة وصدق في جميع المحافل الدولية دفاعا عن مصالحها ورفع صوتها من أجل حقها العادل في التنمية والسلام والاستقرار والتقدم .