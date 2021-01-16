تحرير 132 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 8 سناتر دروس خصوصية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "منذ الثالث من يناير الحالي"، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.









جاء ذلك خلال لمناقشته للتقرير"الذي يعرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود"بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.





وبحسب التقرير فقد تم"اليوم السبت"تحرير 132 محضرًا للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة،بالإضافة إلى فض 7 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة،في حين تم غلق عدد8 مراكز "سناتر"للدروس الخصوصية،في حين تم إغلاق 130 مابين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف جهود التحصينات والرعاية البيطرية والتوعية والإرشاد البيطري من خلال التوسع في القوافل البيطرية لتمتد إلى النجوع والعزب ، مشددا على أهمية تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المجازر والعمل على تطوير المنظومة بها،مشددا على أهمية الدفع بقطاع الثروة الحيوانية، والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال،و تهيئة الوضع لتحفيز صغار المربين على الاستمرار في نشاطهم ، ومن ثم النشاط الاقتصادي ودعم الإنتاجية ، بجانب توفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم بمختلف أنواعها .



جاء ذلك خلال لمناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور عصام يحيي مدير عام الطب البيطري،بشأن مجهودات القوافل العلاجية المجانية التي نظمتها المديرية بالتعاون مع مؤسسة برايم الرزاعية، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، والتي تضمنت الكشف البيطري عن الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالرش والتجريع.



