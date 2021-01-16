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أخبار البلد

لمجابهة كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجمع مواقف السلام ومترو عدلى منصور والهايكستب

السبت 16/يناير/2021 - 03:58 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة القيام بأعمال التعقيم والتطهير الوقائى اللازم لمجمع مواقف السلام النموذجى والذى يتردد عليه ما يقرب من 300 ألف مواطن يوميًا ويخدم التحرك بين محافظات شمال الصعيد والوجه البحرى وضواحى محافظة القاهرة ومايتضمنه من سيارات وممرات داخلية وحوائط وأماكن إنتظار الركاب .

جاء ذلك إضافة إلى تطهير وتعقيم محطتى مترو الهايكستب وعدلى منصور وما تحتويه من واجهات وأرصفة وشبابيك حجز التذاكر وحوائط وأماكن إنتظار بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين ، وكذا تطهير وتعقيم موقفى عبود والمظلات والمناطق المحيطة بهما .

وحرصت القوات المسلحة على إستخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتى روعى فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة بواسطة أحدث الأجهزة والمعدات لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة وبمعدلات أزمنة قياسية .

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للحد من إنتشار فيروس " كورونا " فى كافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة والتى تشهد تردد عدد كبير من المواطنين عليها على مدار اليوم، وإنطلاقًا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر إنتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا وإتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية التى تكفل وقاية أبناء الشعب المصرى .
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