من بينها التكيف.. مدربة علاقات توضح علامات النضج لدى الأشخاص.. فيديو

قالت انجي شوقي ، مدربة العلاقات، إن النضج العاطفي يتمثل في القدرة على إدارة المشاعر وتحمل مسؤولية الأخطاء، دون إلقاء اللوم والاتهامات على الأخرين .





وأضافت إنجي شوقي ، خلال استضافتها في برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أن التوصل للنضج العاطفي، يحتاج إلى وقت وجهد ، كما أنه يأتي كثمرة للتربية منذ الصغر، ولذلك لابد أن نشعر بالطفل وبالأسباب الحقيقية وراء أخطاءه .





ولفتت إلى أنه من علامات النضج ، القدرة على التكيف مع المحيط ، حتى إن حدثت به بعض التغيرات، موضحة أن هناك بعض الخطوط الحمراء والتي يلزم حيالها العقاب مع الشخص ، إن كان غير ناضجا ، مثل الموظف غير ملتزم بعمله، ويقوم بتعليق الأسباب على تصرفات البعض .



