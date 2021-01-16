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توك شو

من بينها التكيف.. مدربة علاقات توضح علامات النضج لدى الأشخاص.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 04:04 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
قالت انجي شوقي ، مدربة العلاقات، إن النضج العاطفي يتمثل في القدرة على إدارة المشاعر وتحمل مسؤولية الأخطاء، دون إلقاء اللوم والاتهامات على الأخرين .

وأضافت إنجي شوقي ، خلال استضافتها في برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أن التوصل للنضج العاطفي، يحتاج إلى وقت وجهد ، كما أنه يأتي كثمرة للتربية منذ الصغر، ولذلك لابد أن نشعر بالطفل وبالأسباب الحقيقية وراء أخطاءه .

ولفتت إلى أنه من علامات النضج ، القدرة على التكيف مع المحيط ، حتى إن حدثت به بعض التغيرات، موضحة أن هناك بعض الخطوط الحمراء والتي يلزم حيالها العقاب مع الشخص ، إن كان غير ناضجا ، مثل الموظف غير ملتزم بعمله، ويقوم بتعليق الأسباب على تصرفات البعض .

وأشارت إلى أن الوصول للنضج العاطفي المطلوب، يحتاج إلى أن يتفهم الأنسان حقيقة مشاعره أولا ، ومن ثم توصيلها بالشكل الصحيح، مضيفة أنه في حالة عدم تفهم الانسان لمشاعره، لابد من التوجه لمعالج نفسي ، أو اللجوء للكتابة.
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