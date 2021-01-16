النواب يوافق على منحة مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على اتفاقية بين الحكومة المصرية واليابان بمنحة قدرها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





كما وافقت على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، لتحفيز التجارة و الاستثمار في مصر " تايب " .





وانتقد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، ما وصفه بضعف ممثلي وزارات المالية و التعاون الدولى و الصناعة و عدم حضور الوزراء أو نوابهم.





وقال خلال اجتماع اللجنة :" ليس معنى ان ما نناقشه هو اتفاقية و سيتم الموافقة عليها ، لماذا لم يأتي وزراء او ممثلين كبار عنهم للمشاركة في النقاش مثلما فعلت وزارة التعليم التي اهتمت وارسلت نائب الوزير ، لكن الباقى أرسل ممثل للوزارة يقرأ من ورقة ".





وأضاف: هذا الأمر اكرره من الفصل التشريعى الماضى و هذه رسالة للحكومة زيارة المجلس او لجانه ليست نزهة "، مضيفا: " فيما عدا وزارتى العدل و التعليم العالى أوجه رسالة لممثلى الوزارات انتم لم توضحوا اى رؤية للجنة ، نرجو أن يكون التمثيل مقنع للجنة انا موافق على مبلغ الاتفاقية لكنى غير موافق على توجيهه للوزارات ".





و قال النائب احمد فرغلى وكيل اللجنة : " ربط المدارس الفنية بسوق العمل كلام على ورق منذ 30 عام ، فلو عملنا دراسة على من تخرجوا من المدارس الفنية و عمل في تخصصه سنجده قليل جدا ، فعندى في بورسعيد لا يزيد على 2 % " و أضاف :" الكلام الذى يقوله نائب وزير التعليم نظى و لا اعلم كيف سيتم تطبيقه ".





و قال النائب حسن طارق :" أؤيد ما قيل عن ان الكلام نظري لأن ثقافة المواطن لن تدفعه للالحاق أبنائه بالتعليم الفني الا بعد ان يجد أن هناك فرص عمل حقيقية " وأشار إلى وجود مدرسة فنية في بورفؤاد الالاتها قديمة و لا وجود لها في السوق ".





وأشار أحد النواب الى ان الطالب يلتحق بالتعليم الفني ليخفض فترة التجنيد و لكنه يتخرج لا يعرف شيء نهائي و لا يجيد القراءة والكتابة ".

و علقت الدكتورة شريهان نجيب معاون وزير التعاون الدولى قائلة إن اتفاقيات المنح و القروض نركز فيها على تطوير الأصول و بعدها نرى الأمور الأخرى .





و قال وكيل اللجنة محمد السيد سليمان :" انا جديد في اللجنة و حاسس ان الكلام مرسل و لا أدرك شيئا و لو حد فاهم حاجة يقولى و اريد ان اعرف ما هو مبرر زيادة قيمة الاتفاقية ".





وعلق الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني قائلا :" لست مستغرب لاستمرار السلبيات حتى الآن ، فالتعليم الفني في عام 1970 كان افضل من الحالي ، و القراءة و الكتابة مرتبطة بالتعليم الاساسى هو " اللى بايظ " و يسبب هذه المخرجات فيالطالب حتى ثالثة اعدادى لا يوجد احد يشعر انه لا يقرأ ولا يكتب ".





وأضاف : " تحدثت مع وزير التعليم في نقطة القراءة والكتابة لطالب التعليم الفني لأنها ملاحظة جاءت من رجال الاعمال و اتفقنا على أن يتم امتحان المتقدمين للتعليم الفني في هذا المشروع في القراءة و الكتابة قبل قبوله ، و النسبة تختلف من محافظة لأخرى فدمياط مثلا نسبة الملتحقين بالتعليم الأساسي الذين لا يجيدون القراءة لا تزيد على 2 % في حين أن محافظات الصعيد هي الأعلى لأن الأمر مرتبط بنسبة الفقر و الازدهار الاقتصادى و عدد افراد الاسرة و عدم وعي الوالدين بمستوى الطالب ".





وأوضح أن برنامج التعليم المتطور لن يسمح لأي طالب بمغادرة الصف الرابع الابتدائى دون إجادة القراءة والكتابة.





وتابع :" تكلفة الخامات اللازمة للمدارس الفنية تصل الى 45 مليون جنيه سنويا لعدد 2 مليون طالب و هذا قياسا على عام 1970 اما الان في التكلفة وصلت إلى 280 مليون جنيه.