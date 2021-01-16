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برلمان

برلماني: التأكيد على صورة مصر الحقيقة أمام العالم على رأس أولوياتنا

السبت 16/يناير/2021 - 04:08 م
النائب مجدي عاشور
النائب مجدي عاشور
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القسم السياسي
اكد مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ان اللجنة يقع على عاتقها العديد من الملفات المهمة التي سيتم العمل عليها باسرع وقت عقب ان تم الانتهاء من تشكيل اللجنة وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

واضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب انه ياتي على راس اولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة هو التأكيد على الصورة الحقيقة لما يحدث في مصر للمجتمع الدولي وكافة البرلمانات والمؤسسات الدولية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .

وقال "عاشور" ان الدبلوماسية البرلمانية من اهم ادوات مجلس النواب وسيتم استخدامها من خلال الزيارات الخارجية واستقبال وفود برلمانات وممثلي دول العالم للتواصل مع الجميع وقطع الطريق على اعداء الوطن الذين يحاولون ايصال صورة خاطئة لما يحدث بالبلاد وتشويه صورة مصر امام المجتمع الدولي .
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