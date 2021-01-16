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ثقافة

الأكاديمية المصرية للفنون بروما تبدأ أولى حلقات المبادرة الرئاسية اتكلم عربي

السبت 16/يناير/2021 - 04:13 م
صدى البلد
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طارق موسى
اطلقت الاكاديمية المصرية للفنون في روما برئاسة الدكتورة هبه يوسف اولي حلقات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"  والتي تتضمن دروس تعريفية عن اللغة العربية يتم اذاعتها في السادسة مساء الجمعة من كل اسبوع علي الموقع الرسمي للاكاديمية وبدأت اعتبارا من امس الجمعة ١٥ يناير ٢٠٢١.

تأتى هذه المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمن المبادرة الرئاسية التي  اعلنتها وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم  . 

وقالت الدكتورة هبه يوسف ان تنفيذ فكرة محاضرات تعليم اللغة العربية جاءت طبقا لتوجيهات وزيرة الثقافة الفنانه الدكتورة ايناس عبد الدايم بإعتبارها وسيلة لتعزيز الهوية لدى ابناء الجالية المصرية.

واكدت أن اللغة اداة اساسية لابراز الجوانب المضيئة في حضارة الامة وتاريخها وثقافتها والمحور الاساسي لمنظومة الثقافة ومصدر استقاء المعرفة ونقل الثقافات وتبادل المعارف والخبرات ، وتابعت ان اكاديمية الفنون بروما تلعب دورا مهما في التواصل الحضارى مع اوروبا باعتبارها احد الاذرع الدبلوماسية للقوى الناعمة المصرية . 

وأشارت إلى ان اللغة نافذة للاطلاع والتعرف علي الابداع المصري في مختلف المجالات بما يخدم لقاء وحوار الثقافات بين مصر وإيطاليا.
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