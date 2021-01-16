"تواصل" أمسية ثقافية للجنة السرد بالأعلى للثقافة.. الخميس

تنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس ومقررها الدكتور حسين حمودة، أمسية ثقافية ضمن فعاليات سلسلة "تواصل" التي تنظمها اللجنة تحت إشراف الدكتورة عزة بدر عضوة اللجنة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.





وتبدأ الأمسية في تمام الخامسة من مساء الخميس 21 يناير الحالي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.





وتتضمن الأمسية مشاركة: وسام عمارة- إبداع شعري، وآمال الديب - "إبداع قصصي"، والدكتورة إيمان سند - "إبداع قصصي" بالإضافة إلى رؤية نقدية للمجمعية المصرية للمأثورات الشعبية حول تسجيل التراث الثقافي غير المادي باليونسكو (النسيج اليدوي بالصعيد نموذجًا)، ويقدمها كل من: الدكتور أحمد مرسي، والدكتورة نهلة إمام، والدكتورة نوال المسيري، وتدير الأمسية الدكتورة عزة بدر.





وتنقل الأمسية بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك؛عبر الرابط التالي:

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